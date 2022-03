Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 3. haftasında Moskova'nın hedeflerine ulaşamaması okların Putin'e çevrilmesine yol açtı. Putin'in üç önemli alanda feci şekilde yanlış hesap yaptığı öne sürüldü.

Ukrayna - Rusya savaşının 22'nci gününde de kan dökülmeye devam ederken, Rusların 'Ukrayna'yı 3 günde teslim alırız' söylemi de boşa çıktı.

Ukraynalıların direnişi karşısında Ruslar'ın savaşta her geçen gün daha büyük kayıplar vermesi ve hedeflerine ulaşmada zorluk çekmesi okların Putin'e çevrilmesine yol açtı. Ayrıca savaşta Ukrayna'ya olan uluslararası destek de her geçen gün artarken, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ise Moskova'yı zor durumda Bıraktı. Şimdi kamuoyunda 'Putin'in üç büyük hatası' tartışılıyor.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; Henry Jackson Society'de Araştırma Görevlisi olan ve 'Rus Milliyetçiliği ve Rus-Ukrayna Savaşı' kitabının yazarı Taras Kuzio, Vladimir Putin'in Ukrayna'da yapmayı planladığı şeyi başaramadığını iddia etti.

Kuzio'ya göre, İşgalin üçüncü haftasında, Rusya sadece bir şehri, Herson'u ele geçirdi ve orada bile popüler sokak protestoları işgali engelliyor.

"Putin üç önemli alanda feci şekilde yanlış hesap yaptı." diyen Kuzio, o hataları ise şöyle sıraladı:

Rus liderinin yanlış hesapladığı ilk alan, özellikle halk desteğinin yaygın olması nedeniyle Rus halkıyla ilgili.

Putin'in ikinci yanlış hesaplamasının, bağımsız bir Ukrayna ve Ukrayna halkının ayrı bir ulus olmadığını söylemesi.

Üçüncü yanlış hesap ise Kremlin diktatörünün, Batı'nın bölüneceği ve 2014'te olduğu gibi yine zayıf yaptırımlar uygulayacağı inancıdır.

Taras Kuzio kimdir?

Taras Kuzio, Londra'daki Henry Jackson Derneği'nde araştırma görevlisi ve Kiev Mohyla Akademisi Ulusal Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörüdür. Ocak 2022'de Routledge tarafından basılan "Russian Nationalism and the Russian-Ukrainian War" (Rus Milliyetçiliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı) kitabının yazarı ve "Ukraine's Outpost: Dnipropetrovsk and the Russian-Ukrainian War" (Ukrayna'nın Karakolu: Dnipropetrovsk ve Rusya-Ukrayna Savaşı) kitabının ortak editörüdür .