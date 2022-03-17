İngiliz gazetesi The Sun: “Kâbus yakıt Bayraktar TB2, Ukrayna'nın favorisi oldu”

İngiliz The Sun gazetesinde yayımlanan bir analiz haberde, “Bayraktar TB2, Ukrayna'nın favorisi oldu. Herkes Türk İHA'ları satın almak için sırada bekliyor' denildi.

Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarısından dolayı birçok ülkenin almak için sıraya girdiği Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya-Ukrayna savaşında da dünya basının ilgisine ve övgüsüne neden oldu.

Bayraktar TB2'ye bir övgü de İngiliz The Sun gazetesinden geldi.

Sun gazetesinde 15 Mart'ta yayımlanan bir haberde, Türk Bayraktar TB2'ler için, “Ukrayna'nın 'ucuz ve yavaş' insansız hava araçları, Rus zırhını harap ediyor” denildi

Gazetenin teknoloji ve bilim muhabiri Jamie Harris tarafından kaleme alınan yazıda, “Türk yapımı Bayraktar TB2'ler, Ukrayna'da Rusların en büyük korkusu. Küçük Türk yapımı insansız hava aracı, diğer teknolojilere kıyasla oldukça basit olmasına rağmen gözde bir şey haline geldi.” yorumunda bulundu.

“Bayraktar TB2 Ukrayna'nın favorisi oldu”

Bayraktar TB2'nin yerde Rus füze rampalarını yok ettiğini gösteren videolar internette yayınlandığını belirten savaş muhabiri Jamie Harris, “O kadar popüler ve başarılı oldu ki Türk insansız hava aracına adanmış bir şarkı üretildi. Ayrıca Kiev'de polisle eğitim gören bir köpek yavrusuna da Türk insansız hava aracının adı verildi” dedi.

Muhabir Harris, “Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin (İHA) yaklaşık 5 milyon dolara (3,8 milyon sterlin), İsrail'in Heron'undan 10 milyon dolardan (7,6 milyon sterlin) çok daha ucuza ve ABD insansız hava araçlarının ise yaklaşık 20 milyon dolara (15,3 milyon sterlin) mal olduğu düşünülüyor. Sadece bu da değil, daha yavaş ve daha küçükler” İfadelerini kullandı.

Türk Bayraktar TB2'ye övgü

“Peki, Türk insansız hava araçları bu kadar başarılı olmayı nasıl başardılar?” diyen drone uzmanı David Hambling, NBC News'e verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bayraktarların, Rus karadan havaya füze bataryalarını görünüşte devre dışı bıraktığını görmek oldukça şaşırtıcı ki, bu tam olarak onları vurmak için donatılmış bir sistemdir. Performans açısından kelimenin tam anlamıyla bir Birinci Dünya Savaşı uçağı.110 beygir gücünde bir motoru var. Gizli değil. Süpersonik değil. Bu bir kil güvercin. Herkes Türk İHA'ları satın almak için sırada bekliyor."

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