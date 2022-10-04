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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?

Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?

Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef 9. bölümde kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Yarışmanın ardından takımlar seçildi. Kırmızı ve mavi takım haftaya hazır. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte detaylar...

1 Gün Önce
2022-10-04 10:19:14
Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?

Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef 9. bölümde kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Yarışmanın ardından takımlar seçildi. Kırmızı ve mavi takım haftaya hazır. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte detaylar...

Masterchef 90. bölüm izle

Kaptanlık oyunu için yapılan çiğ köfte yarışması, komik sahnelerin yaşanmasına sebep oldu. Masterchef 90. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

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Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Yarışmacılar bu hafta çiğ köfte yaparak kaptanlık için yarıştı. En iyi çiğ köfte yapanlar yarışmacılar Burak Kaya ve Çağatay oldu.

Düello kazananı

Burak ve Çağatay arasında da lokma dökme yarışması yapıldı. Lokmayı en iyi döken, düelloyu ve mavi takım kaptanlığı kazanan isim Çağatay oldu.

Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?

Mavi Takım

Çağatay - Kaptan

Büşra

Metin

Burak Kaya

Atike

Serpilay

Yağız

Tolga

Fatma Nur

Kırmızı Takım

Burak Revanbahş - Kaptan

Gamze

Tayfun

Görkem

Kıvanç

Barış

Ayaz

Şule

İzleyici yorumları

- Burak takım kurdun keşke barışı seçmeseydin geçenlerde tartıştın ne ara arkadaşın oldu bu nasıl bir çelişki.

- Burak çok masum yapılanları çabuk unutuyor kimden yakınlık sıcaklık görse konuşsa mutlu oluyor inşallah bu hafta o alır.

- Ayaz için izliyorum geçen sene Sergendi eğlendiren keyif veren bu yıl ona en yakın Ayaz.

- Burak Kaya dışında kimseyle ilgilenmiyorum.

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