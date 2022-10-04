Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?
Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef 9. bölümde kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Yarışmanın ardından takımlar seçildi. Kırmızı ve mavi takım haftaya hazır. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte detaylar...
2022-10-04 10:19:14
Masterchef 90. bölüm izle - Masterchef 9. bölümde kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Yarışmanın ardından takımlar seçildi. Kırmızı ve mavi takım haftaya hazır. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte detaylar...
Masterchef 90. bölüm izle
Kaptanlık oyunu için yapılan çiğ köfte yarışması, komik sahnelerin yaşanmasına sebep oldu. Masterchef 90. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Yarışmacılar bu hafta çiğ köfte yaparak kaptanlık için yarıştı. En iyi çiğ köfte yapanlar yarışmacılar Burak Kaya ve Çağatay oldu.
Düello kazananı
Burak ve Çağatay arasında da lokma dökme yarışması yapıldı. Lokmayı en iyi döken, düelloyu ve mavi takım kaptanlığı kazanan isim Çağatay oldu.
Bu hafta kırmızı ve mavi takımda kimler var?
Mavi Takım
Çağatay - Kaptan
Büşra
Metin
Burak Kaya
Atike
Serpilay
Yağız
Tolga
Fatma Nur
Kırmızı Takım
Burak Revanbahş - Kaptan
Gamze
Tayfun
Görkem
Kıvanç
Barış
Ayaz
Şule
İzleyici yorumları
- Burak takım kurdun keşke barışı seçmeseydin geçenlerde tartıştın ne ara arkadaşın oldu bu nasıl bir çelişki.
- Burak çok masum yapılanları çabuk unutuyor kimden yakınlık sıcaklık görse konuşsa mutlu oluyor inşallah bu hafta o alır.
- Ayaz için izliyorum geçen sene Sergendi eğlendiren keyif veren bu yıl ona en yakın Ayaz.
- Burak Kaya dışında kimseyle ilgilenmiyorum..
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