Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?

Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor? En çok araştırılan konular arasında yer alan maaş konusu, MAsterchef jürileri için de araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...