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TIMETURK / EKONOMİ / Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?

Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?

Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor? En çok araştırılan konular arasında yer alan maaş konusu, MAsterchef jürileri için de araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-24 13:22:57
Masterchef jürileri ne kadar para alıyor? Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmadan bölüm başına kaç para alıyor? En çok araştırılan konular arasında yer alan maaş konusu, MAsterchef jürileri için de araştırılıyor. İşte merak edilen detaylar...

Masterchef jürileri ne kadar para alıyor?

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun bölüm başı 50-60 bin TL aldığı iddia ediliyor.

Yarışmacılar ne kadar ücret alıyor?

MasterChef Türkiye yarışmasında zaman zaman para ödüllü etkinlikleri düzenleniyor. Bu yarışmalarda birinci olan isimler genelde 25 bin lira para ödülünü almaya hak kazanıyor. Bu yıl ödülün artması bekleniyor.

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