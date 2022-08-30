Somer şef kime 'haddini aşma' dedi? Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı?

Somer şef kime 'haddini aşma' dedi? Tv8'in en sevilen yarışmalarından biri Masterchef'in 56.bölümünde gerilim yükseldi. Fragmanlarda Somer şefin kızma görüntülerine yer verildi. Peki ama Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı? İşte Masterchef 56.bölüm detayları!

Tv8'in en sevilen yarışmalarından biri Masterchef'in 56.bölümünde gerilim yükseldi. Fragmanlarda Somer şefin kızma görüntülerine yer verildi. Peki ama Masterchef Somer şef kime kızdı? Somer şef hangi yarışmacıyı azarladı? İşte Masterchef 56.bölüm detayları!

Somer şef kime 'haddini aşma' dedi?

Masterchef Somer şef kime kızdı? Yeni bölüm fragmanında Somer şefin sinirli görüntülerine yer verildi. Dolayısıyla izleyenler bu sahnelerde Somer şefin kime kızdığı merak edildi.

Midyenin haşlanmasıkonusunda kırmızı takımla konuşan Somer şefin lafının üzerine Fatmanur 'hayır hayır, öyle yapılıyor' diyerek yanıt verdi. Somer şef, 'benimle konuşurken laflarına dikkat et. Ben senin takım arkadaşın değilim. Yukarıdan seyredersin' sözlerini kullandı.

Somer Sivrioğlu kimdir?

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı.

İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı.

MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı.

2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.