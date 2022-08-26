Düello ne demek? Düello kelime anlamı TDK | Duello mu düello mu yazılır?

Düello ne demek? İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan kelimeler arasında 'düello' yer alıyor. Peki ama düello anlamı nedir ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Duello mu düello mu yazılır? Düello kelime anlamı TDK ve detaylar!

İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan kelimeler arasında "düello" yer alıyor. Peki ama düello anlamı nedir ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Duello mu düello mu yazılır? Düello kelime anlamı TDK ve detaylar!

Düello ne demek?

Düello kelimesinin TDK'da iki anlamı bulunuyor. Düello

1- birbirine düşman ya da hakaret etmiş iki kişinin, tanıklar önünde ve belli kurallara göre yaptığı silahlı dövüş, vuruşma.

2- iki siyasal ya da ekonomik güç arasındaki çıkar çatışması.

anlamlarına gelmektedir.

Duello mu düello mu yazılır?

Yazımı yanlış yapılan kelimenin doğru yazımı; düello'dur.

Düello kelimesi nereden gelir?

Düello kelimesinin tarihi çok eskilere dayanır. Düello; İlk Çağ'da savaştan önce ya da savaş sırasında teke tek çarpışmalar yapıldığı esnada, kabileler arasındaki anlaşmazlıkların çözüm yolu olarak kullanılan çözüm olarak türemiştir. Dilimize İtalyanca'dan geçmiştir. .