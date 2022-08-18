Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği

Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! İşletmeci ve şef olan Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Sevenleri 'şefim hangisi sizsiniz?' sorularıyla fotoğrafa yorum yağdırdı. İşte Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği..