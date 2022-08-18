Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği
Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı! İşletmeci ve şef olan Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Sevenleri 'şefim hangisi sizsiniz?' sorularıyla fotoğrafa yorum yağdırdı. İşte Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği..
2022-08-18 10:23:47
İşletmeci ve şef olan Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı fotoğraf gündem oldu. Sevenleri 'şefim hangisi sizsiniz?' sorularıyla fotoğrafa yorum yağdırdı. İşte Masterchef Somer Sivrioğlu geçliği..
Somer şefin gençlik fotoğrafı şaşırttı!
TV8'de ekrana gelen MasterChef yarışma programının jüri üyelerinden, şef ve işletmeci Somer Sivrioğlu'nun paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı salladı. Instagram hesabından gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafı paylaşan Sivrioğlu'nu sevenleri güçlükle tanıdı.
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