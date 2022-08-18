Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?

Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı? Masterchef yarışmasının jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın geçmişte katıldığı program gündeme geldi. Sosyal medyada 'şefim bu ne hal' yorumlarıyla paylaşılan görüntüler, Yemekteyiz programından. Merak edilen 'Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?' sorusunun yanıtı!

Masterchef yarışmasının jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın geçmişte katıldığı program gündeme geldi. Sosyal medyada 'şefim bu ne hal' yorumlarıyla paylaşılan görüntüler, Yemekteyiz programından. Merak edilen 'Masterchef Mehmet şef Yemekteyiz'de mi yarıştı?' sorusunun yanıtı!

Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz programına mı katıldı?

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya katıldı. Ünlü şef, yarışmada kendi gibi birçok şefle yarıştı.

Yemekteyiz yarışmasında kimler vardı?

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.

Mehmet şefin sol eli neden hep cebinde?

Çoğunlukla yarışmada eli cebinde ya da ceketinin arkasında görünen Mehmet şef, mutfakta geçirdiği bir kaza sonucu sol elinin 3 parmağını kaybetmiş. Mehmet Şef'in parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı söyleniyor.

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