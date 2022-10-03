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Masterchef kim elendi? 2 Ekim 89. bölümde hangi yarışmacı gitti? Masterchef 89. bölüm izle

Masterchef kim elendi? TV8 ekranlarında 2 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Masterchef yarışmasının bu haftaki eleme oyunu yapıldı. Bu hafta Masterchef'e veda eden isim merak edildi. Fatma nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun eleme gecesi için yarıştı. 2 Ekim 89. bölümde hangi yarışmacı gitti? Masterchef 89. bölüm izleme linki ve detaylar...

2 Gün Önce
2022-10-03 10:11:35
Masterchef kim elendi? 2 Ekim 89. bölümde hangi yarışmacı gitti? Masterchef 89. bölüm izle

Masterchef kim elendi? TV8 ekranlarında 2 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Masterchef yarışmasının bu haftaki eleme oyunu yapıldı. Bu hafta Masterchef'e veda eden isim merak edildi. Fatma nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun eleme gecesi için yarıştı. 2 Ekim 89. bölümde hangi yarışmacı gitti? Masterchef 89. bölüm izleme linki ve detaylar...

Masterchef kim elendi?

Sunucu koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna gibi şeflerin oturduğu yemek yarışması Masterchef'in bu haftaki finali yapıldı. Yarışmacılardan biri elendi ve yeni yedek yarışmacı gelmeyeceği için ekip 17 kişiyle yoluna devam edecek.

Bu haftayı 3-0 kaybeden mavi takım oyuncularından; Tayfun, Görkem, Fatma Nur, Şule, Kaan ve Çağatay potada hünerlerini sergiledi.

Çağatay'ın hatası

Yarışmacılar balkabağı ürünü ile yaratıcı tabak yapmaya çalıştılar Çağatay yemeği yapıp fırından çıkardıktan sonra son dakika yemeği ocağın üzerine koydu ve değerlendirmeye alınmadı.

İlk turda geçen tabaklar

Balkabağı ürünleriyle yapılan en iyi tabak Görkem'in tabağı oldu. Görkem Somer ve Danilo şef'ten büyük övgü aldı. Ardından balkabağı ile İskender yorumlaması yapan Şule 2. oldu ve Tayfun da 3 olarak ilk turu geçti.

Veda eden isim

Kaan Fatmanur Çağatay, danilo şefin tabağını yaptı. Çağatay bu sefer limonu koymayı unuttu. Bu etabın en iyi yapanı Fatmanur olurken ikincisi Çağatay oldu ve Kaan yarışmadan elendi.

Kaan'ın sözleri

Veda ederken Kaan; "Öncelikle yemeğinizi yapamadığım için üzgünüm. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Burası bitti ama güzel insanlar tanıdım. Üzüldüm evet içim ağlıyor aslında bakarsanız ama buna rağmen mutlu olmayı bilmek gerek. Pozitif olmaya devam, önlüğü giymek istiyordum." dedi.

Masterchef 89. bölüm izle

Sevilen yarışma Masterchef'in 89. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

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Mavi takım yarışmacıları

Bu hafta mavi takımda;

  • ÇAĞATAY (Kaptan)
  • BÜŞRA
  • TAYFUN
  • KAAN
  • GÖRKEM
  • ATİKE
  • TOLGA
  • ŞULE
  • FATMA NUR

yer aldı.

Kırmızı takım yarışmacıları

Bu hafta kırmızı takımda;

  • AYAZ (Kaptan)
  • GAMZE
  • METİN
  • BURAK KAYA
  • SERPİLAY
  • YAĞIZ
  • KIVANÇ
  • BARIŞ
  • BURAK REVANBAHŞ

yer aldı.

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