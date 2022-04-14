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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Diriliş Osman 90. bölüm izle | Youtube Diriliş Osman yeni bölüm (90.bölüm) tek parça izle

Diriliş Osman 90. bölüm izle | Youtube Diriliş Osman yeni bölüm (90.bölüm) tek parça izle

Diriliş Osman 90. bölüm izle | Atv ekranlarında her çarşamba günü buluşan Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesti. Peki Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu? Youtube Diriliş Osman yeni bölüm (90.bölüm) tek parça izle...

2 Saat Önce
2022-04-14 09:57:25
Diriliş Osman 90. bölüm izle | Youtube Diriliş Osman yeni bölüm (90.bölüm) tek parça izle

Atv ekranlarında her çarşamba günü buluşan Kuruluş Osman yeni bölümüyle nefesleri kesti. Peki Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu? Youtube Diriliş Osman yeni bölüm (90.bölüm) tek parça izle...

Kuruluş Osman 90. ölşüm izle

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN 90. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Diriliş Osman 90. bölümde neler oldu?

Osman Bey, oğulları Orhan ve Alaeddin'le Bitinya'da yeni dönem

Yıl 1299 olmuştur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da kurulan yeni oyunlar Osman Bey'i nasıl bir yola sokacaktır? Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus, Bitinya'daki dengeleri değiştirmeye kararlıyken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey'in bu uğurda ilk adımı ne olacaktır?

Osman Bey'in yeni düşmanları Bilecik Tekfuru Justinyanus ve Yarhisar Tekfuru Basileus

Osman Bey'i büyük bir tehlike olarak gören Yarhisar Tekfuru Basileus ve Bilecik Tekfuru Justinyanus akraba olacaktır. Justinyanus, Basileus'un üvey kızı Holofira'yla evlenecektir. Holofira'nın bu durumla baş etmek için bulduğu çare Kayı Obasını nasıl bir yola sürükleyecektir. Yıllardır aralarındaki savaşı mecburen bitirmiş olan Osman Bey ve İnegöl Tekfuru Nikola için barışı bitirecek ilk hamle kimden gelecektir?

Devlet olma vakti

Aradan geçen uzun zaman içerisinde Osman Bey'le dostluğunu pekiştirmiş olan Barkın'ın uyuttuğu düşmanlık Usta Arius'tan gelecek bir haberle uyanacaktır. Usta'nın yeni şeytani planı ne olacaktır? Osman Bey yıllar içinde büyümüş, devlet olma yolunda büyük adımlar atmıştır; fakat düşmanları da aynı ölçüde büyümüştür. Osman Bey'in düşmanlarına kurduğu tuzak ona İnegöl'ün kapılarını açabilecek midir?

Zaman atlaması yaşandı!

Osman Bey karakterinin bebekleri Orhan Bey ve Alaeddin Bey dizide büyümüş bir şekilde seyircinin karşısına çıktı. İzleyiciyi şaşırtan durum için bir açıklama gelmedi.

Osman beyin diziden çıkacağına ilişkin konular sosyal medyada konuşulsa da bu konunun kesinliği bulunmuyor. Sadece çocuklar senaryoya sonradan dahil edildi.

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