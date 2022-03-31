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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 88. bölüm full izle tek parça | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm izle | Kuruluş Osman 88 Youtube linki

Kuruluş Osman 88. bölüm full izle tek parça | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm izle | Kuruluş Osman 88 Youtube linki

Kuruluş Osman 88. bölüm full izle tek parça | Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 88. bölümü yayınlandı. Her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 88. bölümü youtubeda yayınlandı mı? Merak edilen Kuruluş Osman 88. bölüm izle...

3 Saat Önce
2022-03-31 08:13:18
Kuruluş Osman 88. bölüm full izle tek parça | ATV Kuruluş Osman yeni bölüm izle | Kuruluş Osman 88 Youtube linki

Sevilen tarihi dizi Kuruluş Osman'ın 88. bölümü yayınlandı. Her çarşamba ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 88. bölümü youtubeda yayınlandı mı? Merak edilen Kuruluş Osman 88. bölüm izle...

Kuruluş Osman 88. bölüm full izle tek parça

Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin 88. bölümünü izlemek için linke tıklayın. KURULUŞ OSMAN 88. BÖLÜM LİNKİ...

Kuruluş Osman 88. bölüm özeti

Osman Bey, kıyasıya çarpıştığı maskeli düşmanını elinden kaçırır. Buna Barkın sebep olur. Osman Bey Barkın'a karşı nasıl bir tavır alacaktır? Söğüt'teki patlama da ağır yaralanan Şeyh Edebalı ayrıca zehirlenmiştir. Edebalı'yı iyileştirmek için çareler aranmaktadır. Bir yandan da bunu kim yaptı sorusu dolaşır ortalıkta. Bala Hatun Cornelia ve Zehra'yı çağırtır. Usta'nın emriyle Edebalı'yı zehirleyen Cornelia açığa çıkacak mıdır? Edebalı şifasını bulacak mıdır?

Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun

Karanlıktaki düşmanlarını açık etmek için Osman Bey, Gündüz Bey ve Ayşe Hatun üzerinden büyük bir oyun kurmuştur. Herkes Turgut Bey ve Kosses'in, Osman Bey'e düşman olduğuna inanmaktadır. Usta ve Nikola bu düşmanlığı kendi lehine çevirmek için nasıl hamleler yapacaklardır? Bu düşmanlık Barkın'ı hataya sürükleyecek midir? Karanlık güçlerin yeni hedefi Selcan Hatun'dur. Kayı Obasının bacı beyi olan Selcan Hatun şehit mi edilecektir?

Osman Bey ve Alpleri İnhisar'a sızıyor

Bütün yaşananlara rağmen Osman Bey İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözebilecek midir? Turgut Alp, Kosses ve Alpleriyle İnhisar'a sızan Osman Bey İnhisar'ı fethedebilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman hangi günler yayınlanıyor?

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi her hafta çarşamba akşamları atv ekranlarından yayınlanıyor.

Kuruluş Osman 88 Youtube linki

Kuruluş Osman dizisinin 88. bölümü Youtube üzerinden yayınlandı. Yeni bölümü izlemek için TIKLAYINIZ.... .

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