Kuruluş Osman 87. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 87. bölüm tek parça izle | ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman 87. bölüm özeti, linki ve 88.bölüm fragman detayı...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü izleyicisiyle buluştu. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde neler oldu? 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman 87. bölüm özeti, linki ve 88.bölüm fragman detayı...

Kuruluş Osman 87. bölüm tek parça izle

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Kuruluş Osman 87. bölüm özeti

USTA'NIN ÖLÜM DEFTERİNDE EDEBALI VAR

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır. Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

İNEGÖL FETHİNİN KAPISI AÇILACAK MI?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

Kuruluş Osman 88. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Dizinin yeni bölüm fragmanları merakla bekleniyor. Fakat 88. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. .