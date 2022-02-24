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Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm (83.bölüm) full HD
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm (83.bölüm) full HD

Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm (83.bölüm) full HD

Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki ama Kuruluş Osman son bölümünde neler oldu? 83. bölüm özeti ve Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça full HD linki...

8 Dakika Önce
2022-02-24 12:27:33
Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman son bölüm (83.bölüm) full HD

Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle | Kuruluş Osman dizisinin son bölümü yayınlandı. Yeni bölümde nefesler tutuldu. Peki ama Kuruluş Osman son bölümünde neler oldu? 83. bölüm özeti ve Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça full HD linki...

Kuruluş Osman 83. bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman son bölümü yayınlandı. Dizinin yeni bölümü, 83. bölümünü izlemek için linke tıklayın. KURULUŞ OSMAN 83. BÖLÜM LİNKİ...

Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer.

Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Osman Bey'in bunun için ilk adımı ne olacaktır?

Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir. Vezir Alemşah'ın Geyhatu'ya ihanetinin sonuçları ne olacaktır?

Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir. Nikola'nın yaptıkları, Bitinya'da nelere sebep olacaktır? .

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