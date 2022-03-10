Kuruluş Osman 85. bölüm tek parça izle | ATV Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 85. bölüm tek parça izle | ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümü sevenleriyle buluştu. Tarihi dizi sevenlerin yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki ama Kuruluş Osman 85. bölümde neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman son bölüm full HD linki...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümü sevenleriyle buluştu. Tarihi dizi sevenlerin yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yeni bölümü yine heyecan vericiydi. Peki ama Kuruluş Osman 85. bölümde neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman son bölüm full HD linki...

Kuruluş Osman 85. bölüm tek parça izle

ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümünü izlemek için linke tıklayın. KURULUŞ OSMAN 85. BÖLÜM LİNKİ...

Kuruluş Osman 85. bölüm özeti

Konur'u bekleyen büyük tehlike

Osman Bey uzun ve zorlu bir sürecin ardından nihayet Kayı Obasındadır. Ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçirmek ilk hedefidir. Osman Bey hedefleri doğrultusunda nasıl bir strateji izleyecektir? Konur'dan şüphelenen Vezir Alemşah, Konur Alp'in Osman Bey'le olan ilişkisini ortaya çıkarır. Konur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

Osman Bey Sultan Mesud'la köprüleri atıyor

Osman Bey Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu yakalamak için büyük bir oyun kurar. Oyununun sonunda Vezir de Geyhatu da elindedir. Osman Bey, Vezir Alemşah'tan gizli ortağını öğrenebilecek mi? Osman Bey'in kendisine ihanet ettiğini düşünen ve Konya'dan kalkıp Kayı Obasına gelen Selçuklu Sultanı Mesud için bardak taşmıştır artık. Osman Bey'den, Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister. Osman Bey, "Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı" diyerek Sultan Mesud'la köprüleri atar.

Umur Bey'i kim ve neden öldürüyor

Alaeddin'in doğumuyla şenlenen obaya beklenmedik bir misafir gelir. Oba'da büyük değişikliklere yol açacak bu misafirler kimlerdir? Hangi amaçla Kayı obasına gelmişlerdir. Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı ele geçiren Osman Bey büyük bir zafer kazanmışken Umur Bey'den gelen haberle oba çalkalanır. Hac dönüşü himayesi ile şehit edilen Umur Bey'in cenazesi Kayı Obası'na getirilmiştir. Babasının öldürülmesi karşısında Malhun Hatun yıkılırken Umur Bey'e kim ve neden kıymıştır?

Kuruluş Osman'ın Geyhatu Han'ı Maruf Otajonov nereli?

Maruf Otajonov, Özbek Türkü oyuncudur. Otajonov birçok Özbek, Türk, İran ve Rus yapımı filmlerde rol almıştır. .