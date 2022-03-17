Kuruluş Osman 86. bölüm tek parça izle | ATV Kuruluş Osman son bölüm ful HD izle | Kuruluş Osman'da neler oldu?

Kuruluş Osman 86. bölüm tek parça izle | ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'ın yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman'ın son bölüm özeti ve linki...

ATV'nin sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'ın yeni bölümü oldukça heyecan vericiydi. Peki ama son bölümünde neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman'ın son bölüm özeti ve linki...

Kuruluş Osman 86. bölüm tek parça izle

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın son bölümü olan 86. bölümü izlemek için yandaki linke tıklayınız. KURULUŞ OSMAN 86. BÖLÜM LİNKİ...

Kuruluş Osman 86. bölüm özeti

Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

Kuruluş Osman Selvi Hatun kimdir?

Kuruluş Osman ile gündeme gelen Selvi Hatun hakkında tarih sayfalarında yeterli bilgi bulunmuyor. Ancak Selvi'nin, İvaz Bey'in kızı, Malhun Hatun'un kuzeni ve Barkın Bey 'in eşi olduğu biliniyor.

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