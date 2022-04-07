Kuruluş Osman 89. bölüm izle tek parça | Atv Kuruluş Osman yeni bölüm ful HD link | Youtube'da Kuruluş Osman 89. bölüm izle

Kuruluş Osman 89. bölüm izle tek parça | Her çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 'Osman Bey Usta Arius’la karşı karşıya' başlığıyla yayınlandı. Büyük oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımın son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Youtube'da Kuruluş Osman 89. bölüm yayınlandı mı? Atv Kuruluş Osman yeni bölümde neler oldu? İşte merak edilen bölüm hakkında detaylar...

Her çarşamba günü izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü "Osman Bey Usta Arius'la karşı karşıya" başlığıyla yayınlandı. Büyük oyuncu kadrosuyla göz dolduran yapımın son bölümünde nefesler tutuldu. Peki ama Youtube'da Kuruluş Osman 89. bölüm yayınlandı mı? Atv Kuruluş Osman yeni bölümde neler oldu? İşte merak edilen bölüm hakkında detaylar...

Kuruluş Osman 89. bölüm izle tek parça

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 89. bölümünü tek parça izlemek için linke tıklayınız. KURULUŞ OSMAN 89. BÖLÜM LİNKİ...

Kuruluş Osman 89. bölüm özeti

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır? Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

Youtube'da Kuruluş Osman 89. bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü Youtube resmi kanalında yayınlandı. İzlemek için TIKLAYINIZ...

Kuruluş Osman dizisinin senaristi kim?

Kuruluş Osman dizisinin senaryosunu tek bir kişi değil, koca bir ekip yönetiyor. Kuruluş Osman senarist ekibinde; Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter yer alıyor. .