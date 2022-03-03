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Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti

Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti

Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Son bölümde Alplar'in akibeti belli değil. Bala hatun da sancılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Peki ama dizinin son bölümünde dah neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman dizisinin son bölümü olan 84. bölüm linki ve özeti...

2 Saat Önce
2022-03-03 12:17:25
Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle | Kuruluş Osman son bölüm özeti

Kuruluş Osman dizisinin son bölümü sevenleriyle buluştu. Son bölümde Alplar'in akibeti belli değil. Bala hatun da sancılarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Peki ama dizinin son bölümünde dah neler oldu? İşte merak edilen Kuruluş Osman dizisinin son bölümü olan 84. bölüm linki ve özeti...

Kuruluş Osman 84. bölüm full HD izle

Kuruluş Osman dizisinin son bölümü olan 84. bölümünüzilemek için linke tıklayın. KURULUŞ OSMAN 84. BÖLÜM LİNKİ...

Kuruluş Osman son bölüm özeti

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

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