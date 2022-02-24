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TIMETURK / YAŞAM / Ukrayna komşuları | Ukrayna nerede? Ukrayna'nın etrafındaki ülkeler hangileri? Ukrayna hangi ülkeye komşu?

Ukrayna komşuları | Ukrayna nerede? Ukrayna'nın etrafındaki ülkeler hangileri? Ukrayna hangi ülkeye komşu?

Ukrayna komşuları | Ukrayna'nın işgal edilmesine karşın atılan adımlar sonucunda, Ukrayna merak konusu oldu. Ukrayna nerede? Ukrayna'nın etrafındaki ülkeler hangileri? Ukrayna hangi ülkeye komşu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

3 Saat Önce
2022-02-24 15:30:12
Ukrayna komşuları | Ukrayna nerede? Ukrayna'nın etrafındaki ülkeler hangileri? Ukrayna hangi ülkeye komşu?

Ukrayna'nın işgal edilmesine karşın atılan adımlar sonucunda, Ukrayna merak konusu oldu. Ukrayna nerede? Ukrayna'nın etrafındaki ülkeler hangileri? Ukrayna hangi ülkeye komşu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ukrayna komşuları

Ukrayna Avrupa Kıtasının doğusunda yer alıyor. Doğusunda Rusya, batısında Polonya, güneyinde ise Kırım yer alıyor.

Deniz komşusu olarak da Türkiye yer alıyor. Ukrayna, Uluslararası saat diliminde GMT +2 diliminde yer alıyor o yüzden Türkiye ile Ukrayna arasında saat farkı yoktur.

Ukrayna'nın komşuları;

- Moldova

- Romanya

- Belarus

- Slovakya

- Rusya

- Macaristan

- Polonya

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