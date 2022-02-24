Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi yaralandı?
Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Rusya ve Ukrayna arasındaki sürtüşmenin ardından Rusya harekete geçti. Gece saatlerinde Rus tankları 7 kilometrelik bir konvoyla Ukrayna topraklarına giriş yapmıştı. Peki ama gün içerisinde ateş açan Rus askerleri nerede? Savaş Ukrayna'nın hangi bölgesinde? Kaç sivil öldü? İşte detaylar...
2022-02-24 10:29:03
Rusya ve Ukrayna arasındaki sürtüşmenin ardından Rusya harekete geçti. Gece saatlerinde Rus tankları 7 kilometrelik bir konvoyla Ukrayna topraklarına giriş yapmıştı. Peki ama gün içerisinde ateş açan Rus askerleri nerede? Savaş Ukrayna'nın hangi bölgesinde? Kaç sivil öldü? İşte detaylar...
Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü
Yapılan aktarımlara göre 24 Şubat gününde Rus tankları Ukrayna içerisinde konumladı. Sabah saatlerinden itibaren Rus tankları Mariupol'de radar üssünü hedef aldı. Rusya'nın açtığı ateş sonucunda 7 Sivil hayatını kaybetti ve 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Öte yandan başkent Kiev'de sığınaklar için çalışmalar başlatıldı.
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