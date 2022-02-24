Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Ukrayna Rusya savaşında kaç kişi yaralandı?

Rusya Ukrayna savaşında kaç kişi öldü? Rusya ve Ukrayna arasındaki sürtüşmenin ardından Rusya harekete geçti. Gece saatlerinde Rus tankları 7 kilometrelik bir konvoyla Ukrayna topraklarına giriş yapmıştı. Peki ama gün içerisinde ateş açan Rus askerleri nerede? Savaş Ukrayna'nın hangi bölgesinde? Kaç sivil öldü? İşte detaylar...