Buğday fiyatları yükseldi mi? Rusya Ukrayna savaşı buğdayı nasıl etkiler? Buğday fiyatları arttı mı?

Buğday fiyatları yükseldi mi? Rusya Ukrayna savaşının ardından akıllara gelen fiyat artışlarından ilki altında yaşandı. Uzmanların açıklamalarına göre buğday fiyatlarında da artış yaşanacağı öngörülüyor. Peki Rusya Ukrayna savaşı buğdayı nasıl etkiler? Buğday fiyatları arttı mı, ne kadar artar? İşte detaylar...

Rusya Ukrayna savaşının ardından akıllara gelen fiyat artışlarından ilki altında yaşandı. Uzmanların açıklamalarına göre buğday fiyatlarında da artış yaşanacağı öngörülüyor. Peki Rusya Ukrayna savaşı buğdayı nasıl etkiler? Buğday fiyatları arttı mı, ne kadar artar? İşte detaylar...

Buğday fiyatları yükseldi mi?

Rusya ve Ukrayna'dan yaptığımız buğday ithalatı yüzde 80-90 civarına kadar yükselmişti. Türkiye'nin üretmiş olduğu 20 milyon tonu aşkın buğday hiç ithalat yapmasa kendi ihtiyacını karşılar durumda ancak kuraklıkla birlikte bu seviyede bir düşüş yaşanmıştı.

Ukrayna ve Rusya'dan yapılan buğday ithalatının ekmek üzerindeki etkisi ilerleyen süreçlerde görülecek.

Rusya Ukrayna savaşı buğdayı nasıl etkiler?

Rusya ve Ukayna'dan yaptığımız yüklü miktardaki ithalatın ekmek fiyatlarına yansıyacağı düşünülüyor. Her iki ülkeden de aldığımız buğdayların kesilmesi sonucu tek pazar Kazakistan kalacak ve ihtiyaçların karşılanamaması sonucu, fiyatlarda yükseliş yaşanacak. .