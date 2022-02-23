NOTAM ne demek? NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır?

NOTAM ne demek? Rusya ve Ukrayna krizinden sonra en çok araştırılan konular arasında NOTAM var. Peki ama NOTAM nedir? NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...

Rusya ve Ukrayna krizinden sonra en çok araştırılan konular arasında NOTAM var. Peki ama NOTAM nedir? NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...

NOTAM ne demek?

NOTAM nedir? NOTAM; havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir.

İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltılmasıdır. ICAO konvansiyonu - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

NOTAM metninin büyük bir kısmı kısaltma ile akronimlerden oluşur ve İngilizce olarak yayımlanır.

NOTAM vermek nedir?

NOTAM; uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, kolaylık, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan ilandır. Verilen, yayımlanan ilana da "NOTAM vermek" denir.

NOTAM nereden bakılır?

Ülkemizde Ankara ve İstanbul FIR'ında yayımlanan NOTAM'lara tüm hava sahası kullanıcıları tarafından ulaşılabilmesinin sağlanması amacıyla bilgi amaçlı olarak hazırlanan web tabanlı program http://notam.shgm.gov.tr adresinden deneme yayınına başlamıştır. .