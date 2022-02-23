DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Şampiyonlar gecesinde neler oldu? Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları nedir?
Avrupa borsalarında son durum ne ? Ukrayna-Rusya krizi Avrupa borsalarını nasıl etkiledi?
Tortum şelalesi kurudu mu? Tortum Şelalesi nerededir?
Haydar Dümen'in mirası ne kadardır? Haydar Dümen'in mirası açıklandı mı ?
Cillian Murphy'in oynadığı yeni filmden ilk görsel geldi: Oppenheimer filminin konusu nedir? Oppenheimer filmi ne zaman vizyona girecek?
Senegal Stadı, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
NOTAM ne demek? NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır?
Erdoğan, Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Baba 2. bölüm tek parça izle | Baba dizisi son bölüm full HD izle
ANALİZ: Rusya ne kazandı?
Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölümde neler oldu?
Destan 12. bölüm tek parça izle | Destan son bölüm (12.bölüm) ful l HD izle
Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak? Kral Kaybederse başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?
İspanya: Avrupa’da hiç kimse savaşa hazırlanmıyor
Rusya, Ukrayna'yı 'işgal' etmeyecek

TIMETURK / GÜNDEM / NOTAM ne demek? NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır?

NOTAM ne demek? NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır?

NOTAM ne demek? Rusya ve Ukrayna krizinden sonra en çok araştırılan konular arasında NOTAM var. Peki ama NOTAM nedir? NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-23 01:33:08
NOTAM ne demek? NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır?

Rusya ve Ukrayna krizinden sonra en çok araştırılan konular arasında NOTAM var. Peki ama NOTAM nedir? NOTAM, havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir. NOTAM vermek nedir? NOTAM nereden bakılır? İşte merak edilen detaylar...

NOTAM ne demek?

NOTAM nedir? NOTAM; havacıları uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek bazı önemli durumlardan haberdar etmek için yayımlanan bildiridir.

İngilizce "notice to airmen" (havacılara bildiri) kavramının kısaltılmasıdır. ICAO konvansiyonu - Annex 15 gereğince ilgili havacılık otoriteleri ve hava meydanları tarafından yayımlanırlar.

NOTAM metninin büyük bir kısmı kısaltma ile akronimlerden oluşur ve İngilizce olarak yayımlanır.

NOTAM vermek nedir?

NOTAM; uçuş harekatı ile ilgili görevlilere herhangi bir havacılık, kolaylık, hizmet, yöntem ya da tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliğine ait bilgileri zamanında duyurmak için yapılan ilandır. Verilen, yayımlanan ilana da "NOTAM vermek" denir.

NOTAM nereden bakılır?

Ülkemizde Ankara ve İstanbul FIR'ında yayımlanan NOTAM'lara tüm hava sahası kullanıcıları tarafından ulaşılabilmesinin sağlanması amacıyla bilgi amaçlı olarak hazırlanan web tabanlı program http://notam.shgm.gov.tr adresinden deneme yayınına başlamıştır. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş