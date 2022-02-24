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TIMETURK / GÜNDEM / Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Ukrayna butonu açıldı mı?

Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Ukrayna butonu açıldı mı?

Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Rusya'nın gece saatlerinde 7 kilometrelik tanklarla Ukrayna'ya girmesinin ardından sıcak dakikalar yaşanmaya başlandı. Peki ama Ukrayna'ya Türkiye destek verecek mi? Türkiye Rusya'nın yanında mı duracak? Ukrayna butonu açıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-24 13:05:29
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? Ukrayna butonu açıldı mı?

Rusya'nın gece saatlerinde 7 kilometrelik tanklarla Ukrayna'ya girmesinin ardından sıcak dakikalar yaşanmaya başlandı. Peki ama Ukrayna'ya Türkiye destek verecek mi? Türkiye Rusya'nın yanında mı duracak? Ukrayna butonu açıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi?

Ukrayna'da OHAL ilan edildi ve KİEV başta olmak üzere şehirler boşaltılmaya başlandı. Ukrayna Büyükelçisi ve birçok siyasinin "Türkiye'den destek bekliyoruz." sözlerinin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi.

Yapılan açıklamalara göre Rusya'nın haksız bulunmasının ardından ülkelerden destek gelmedi. Rusya'da konuyla ilgili, yardım gönderen ülkelere karşılık verileceğini belirten bir aıklama yaptı.

Türkiye'den Ukrayna'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği henüz netleşmedi. Haberlerin aktarılmasının ardından güncel bilgileri haberin içerisinden öğrenebilirisniz.

Ukrayna butonu açıldı mı?

Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını ardından güncel bilgileri haberin içerisiden öğrenebilirsiniz.

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