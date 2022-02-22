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Minsk Anlaşması kimler arasında imzalandı? Minsk Protokolü hangi devletler arasında imzalandı?

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Minsk Anlaşması kimler arasında imzalandı? Minsk Protokolü hangi devletler arasında imzalandı?

Minsk Anlaşması kimler arasında imzalandı? Donbass bölgesindeki savaşın durdurulmasını için yazılan ve imzalanan Minsk Anlaşması gündemdeki yerini aldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için bir ikincisi yazılan 2. Minsk Anlaşmasının da detayları merak ediliyor. Peki ama Minsky Anlaşması nedir ve neden kabul edilmedi? Minsk Protokolü hangi devletler arasında imzalandı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-22 16:36:10
Minsk Anlaşması kimler arasında imzalandı? Minsk Protokolü hangi devletler arasında imzalandı?

Donbass bölgesindeki savaşın durdurulmasını için yazılan ve imzalanan Minsk Anlaşması gündemdeki yerini aldı. Taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı için bir ikincisi yazılan 2. Minsk Anlaşmasının da detayları merak ediliyor. Peki ama Minsky Anlaşması nedir ve neden kabul edilmedi?

Minsk Anlaşması kimler arasında imzalandı?

Minsk Anlaşması; 2014 yılında Rusya, Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri arasında imzalanmıştır. Donbass bölgesindeki savaşın durdurulmasını konu alan 5 Eylül 2014 yılında imzalanan anlaşma,savaşı durduramadı. Minsk Anlaşması maddeleri kabul edilmedi.

Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil ateşkes uygulandı ve ikinci anlaşma girişimiiçin adım atıldı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmak için 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II anlaşması için yeni tedbir paketini sundu.

Minsk Anlaşmalarının hiçbiri savaşın durmasını sağlayamadı. Fakat anlaşmalar, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam etmektedir.

Minsk Protokolü

Minsk (Belarusça: Мінск; Rusça: Минск), Belarus'un başkentidir.

Minsk Anlaşması imzalayıcıları;

  • Ukrayna Leonid Kuchma
  • Rusya Mikhail Zurabov
  • Donetsk Halk Cumhuriyeti Aleksandr Zakharçenko
  • Lugansk Halk Cumhuriyeti Igor Plotnitskiy

İmzacılar; Ukrayna ve Rusya

minsk anlaşması nedir

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