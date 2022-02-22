Minsk Anlaşması nedir? Minsk Anlaşması maddeleri neler?

Minsk Anlaşması nedir? 2014 yılında Rusya, Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri arasında Donbass bölgesindeki savaşın durdurulmasını konu alan anlaşma Minsk Anlaşmasıdır. Peki ama bu kapsamlı anlaşma Minsk'in maddeleri nelerdir? Yapılan Minsk anlaşması savaşı durdurmadığı için ikincisi düzenlendi ve bu anlaşma da başarısız oldu. İşte Minsk Anlaşması maddeleri ve detayları...

Minsk Anlaşması nedir? 2014 yılında Rusya, Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri arasında Donbass bölgesindeki savaşın durdurulmasını konu alan anlaşma Minsk Anlaşmasıdır. Peki ama bu kapsamlı anlaşma Minsk'in maddeleri nelerdir? Yapılan Minsk anlaşması savaşı durdurmadığı için ikincisi düzenlendi ve bu anlaşma da başarısız oldu. İşte Minsk Anlaşması maddeleri ve detayları...

Minsk Anlaşması nedir?

Minsk Protokolü; Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.

AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk II adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk II'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyor.

Minsk Anlaşması maddeleri neler?

– Ateşkes 15 Şubat 2015 yerel saatle 00:01'de başlayacak

– Ağır silahlar 16 Şubat'ta geri çekilecek ve iki hafta içinde tamamlanacak

– Tüm mahkumlar serbest bırakılacak; savaşa katılanlar için af

– Ukrayna topraklarından tüm yabancı birliklerin ve silahların geri çekilmesi. Tüm yasadışı grupların silahsızlandırılması

– Ukrayna, kısıtlamaları kaldırarak isyancı bölgelerde normal yaşamın yeniden başlamasına izin verecek

– İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanması

– 2015 yılı sonuna kadar isyancı bölgelerde ademi merkeziyetçiliği mümkün kılacak anayasal reform

– Ukrayna, 2015 yılı sonuna kadar koşullar yerine getirilirse Rusya ile sınırını kontrol edecek

– “Lugansk ve Donetsk'e statü veren” kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanması. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alması

– Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas gruplarının oluşturulması. .