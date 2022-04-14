DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Pakistan'da İmran Han dahil 123 milletvekilinin istifası kabul edildi
Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?
2022 ÖSYM aday şifresi değiştirme ve yenileme
İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir kaçta?
Rusya'dan Japon Denizi’nde tatbikat
Bakan Kurum, gaziler ve şehit aileleriyle iftarda buluştu
Balkan Naci İslimyeli kimdir? Neden vefat etti?
Aybars Kartal Özson kimdir? Aybars Kartal kaç yaşında?
Teravih namazının 16. gün fazileti nedir? 16. gün teravih namazının sevabı
Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?
Rusya: Ukrayna’ya ait 2 helikopter Bryansk bölgesine saldırdı
Teravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?
Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?
'Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinden 54 kişiyi Türk gemisi kurtardı'
Roma - Bodo Glimt maçını canlı izle! EXXEN CANLI İZLE

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı? Ramazan ayında biz Müslümanlara verilmiş en güzel hediyelerden biri de teravih namazıdır. Her bir günü için ayrı fazileti olan teravih namazını, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle evlerde idrak etmiştik. Peki ama evde teravih nasıl kılınır, cemaat yapmak zorunda mıyız? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

1 Saat Önce
2022-04-14 21:23:12
Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Ramazan ayında biz Müslümanlara verilmiş en güzel hediyelerden biri de teravih namazıdır. Her bir günü için ayrı fazileti olan teravih namazını, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle evlerde idrak etmiştik. Peki ama evde teravih nasıl kılınır, cemaat yapmak zorunda mıyız? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Teravih namazı evde kılınır mı?

Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Teravih namazı evde tek başına kılınabileceği gibi, ev cemaatiyle de kılınabilir.

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Teravih namazı evde kılınabilir. Evdeki aile üyeleriyle cemaat yapılabilir ya da tek başınıza bu namazın tamamını kılabilirsiniz.

Tek başına teravih namazı kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazımı kılmaya" diyerek namaza başlayabilirsiniz. Eğer cemaat yapılıyorsa "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmelisiniz.

Teravih namazı sünnet mi farz mıdır?

Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğu sanılmaması içindir.

Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Fakat ilk dönemlerinden bu yana teravih 20 rekat olarak kılınmıştır. Her durumda sünet yerine getirilmiş olur.

Teravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?
Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş