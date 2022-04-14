Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Teravih namazı evde kılınır mı? Ramazan ayında biz Müslümanlara verilmiş en güzel hediyelerden biri de teravih namazıdır. Her bir günü için ayrı fazileti olan teravih namazını, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle evlerde idrak etmiştik. Peki ama evde teravih nasıl kılınır, cemaat yapmak zorunda mıyız? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ramazan ayında biz Müslümanlara verilmiş en güzel hediyelerden biri de teravih namazıdır. Her bir günü için ayrı fazileti olan teravih namazını, geçtiğimiz yıllarda koronavirüs nedeniyle evlerde idrak etmiştik. Peki ama evde teravih nasıl kılınır, cemaat yapmak zorunda mıyız? Teravih namazı tek başına kılınır mı? Evde teravih namazı kaç rekât kılınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Teravih namazı evde kılınır mı?

Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Teravih namazı evde tek başına kılınabileceği gibi, ev cemaatiyle de kılınabilir.

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Teravih namazı evde kılınabilir. Evdeki aile üyeleriyle cemaat yapılabilir ya da tek başınıza bu namazın tamamını kılabilirsiniz.

Tek başına teravih namazı kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazımı kılmaya" diyerek namaza başlayabilirsiniz. Eğer cemaat yapılıyorsa "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmelisiniz.

Teravih namazı sünnet mi farz mıdır?

Teravihi cemaatla kılmanın sünnet olması, Peygamberimizin fi'li ile sabittir. Resûlüllah Efendimiz, Ramazan'ın 23, 25 ve 27. geceleri mescide çıkarak Sahâbe-i Kirâm'a teravih kıldırmıştır. Her gece kıldırmamasının sebebi ise, teravihi cemaatle kılmanın vâcib olduğu sanılmaması içindir.

Evde teravih namazı kaç rekât kılınır?

Yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Fakat ilk dönemlerinden bu yana teravih 20 rekat olarak kılınmıştır. Her durumda sünet yerine getirilmiş olur.

.