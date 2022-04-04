Bu hafta gerçekleşen 5 önemli teknolojik gelişme

Teknoloji dünyası bu hafta da her zaman olduğu gibi oldukça hareketliydi! İşte bu hafta yaşanan 5 teknolojik gelişme...

Teknoloji dünyası, her zaman olduğu gibi bu hafta da oldukça hareketliydi. Sosyal medya platformlarından teknoloji devi markalara hatta Rusya'ya uzanan birçok teknolojik gelişme gerçekleşti. Peki, bu gelişmelerle neler değişti ve bizi neler bekliyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım

WhatsApp, sesli mesajlar için güncelleme yaptı!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sesli mesajları için yeni özellikler getirdi. Uygulama; platform dışı oynatma, duraklayıp devam etme, sesi ön izleme yeniliklerini getirdi. Mesajlaşma uygulaması, ek olarak bir de kullanıcıların daha büyük dosya gönderme özelliği (2GB) için test aşamasında.

Rusya, kendi Play Store hizmetini kuracak! Rusya, Ukrayna işgali sonrasında birçok yaptırıma maruz kaldı bunlardan biri de Google'ın Play Store ve YouTube abonelikleri dahil tüm ödemelerini askıya alması oldu. Rus geliştiriciler de Play Store için alternatif olacak NashStore'u duyurdu. Açıklamalara göre mağaza, 9 Mayıs tarihinden itibaren Rusya'nın Mir banka kartı ile kullanıma açılacak. Xiaomi'nin GeekBench testlerinde hile yaptığı iddiası! Ortaya atılan birtakım iddialara göre Xiaomi, GeekBench testine girecek akıllı telefonlarında değişiklikler yapıyor. GeekBench testlerini yanıltan şirket, cihazlarının daha yüksek puanlar alarak satın almak isteyen müşterilerine manipülasyon uyguluyor. İddialar hakkında açıklama yapmayan şirket, davalarla karşı karşıya kalacak. Microsoft, Windows 11 için tek tuşla varsayılan tarayıcıyı değiştirme özelliği getirdi Microsoft, KB5011563 kodlu Windows 11 güncellemesiyle tek tuşla varsayılan tarayıcı belirleme özelliği getirdi. Özelliği kullanmak için öncelikle Windows 11 güncellemesi yaparak daha sonra istediğiniz tarayıcıyı aratın ve ardından sırasıyla Varsayılanı Yap butonuna tıklayın. Sony, PlayStation Plus abonelik hizmetini duyurdu! Sony, uzun süredir sızıntısı yapılan ve beklenen PlayStation Plus abonelik hizmetini duyurdu. Haziran ayından itibaren başlayacak abonelikler; PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra ve PlayStation Plus Premium olarak üç katmana ayrılacak. Kaynak: shiftdelete.net

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