Bu hafta gerçekleşen 5 önemli teknolojik gelişme

Teknoloji dünyası, her zaman olduğu gibi bu hafta da oldukça hareketliydi. Sosyal medya platformlarından teknoloji devi markalara hatta Rusya'ya uzanan birçok teknolojik gelişme gerçekleşti. Peki, bu gelişmelerle neler değişti ve bizi neler bekliyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sesli mesajları için yeni özellikler getirdi. Uygulama; platform dışı oynatma, duraklayıp devam etme, sesi ön izleme yeniliklerini getirdi. Mesajlaşma uygulaması, ek olarak bir de kullanıcıların daha büyük dosya gönderme özelliği (2GB) için test aşamasında.

Rusya, kendi Play Store hizmetini kuracak!

Rusya, Ukrayna işgali sonrasında birçok yaptırıma maruz kaldı bunlardan biri de Google'ın Play Store ve YouTube abonelikleri dahil tüm ödemelerini askıya alması oldu. Rus geliştiriciler de Play Store için alternatif olacak NashStore'u duyurdu. Açıklamalara göre mağaza, 9 Mayıs tarihinden itibaren Rusya'nın Mir banka kartı ile kullanıma açılacak.

Xiaomi'nin GeekBench testlerinde hile yaptığı iddiası!