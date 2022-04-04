Bu hafta gerçekleşen 5 önemli teknolojik gelişme

Teknoloji dünyası bu hafta da her zaman olduğu gibi oldukça hareketliydi! İşte bu hafta yaşanan 5 teknolojik gelişme...
2 Saat Önce 2022-04-04 08:45:03
Teknoloji dünyası, her zaman olduğu gibi bu hafta da oldukça hareketliydi. Sosyal medya platformlarından teknoloji devi markalara hatta Rusya'ya uzanan birçok teknolojik gelişme gerçekleşti. Peki, bu gelişmelerle neler değişti ve bizi neler bekliyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım
WhatsApp, sesli mesajlar için güncelleme yaptı!
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, sesli mesajları için yeni özellikler getirdi. Uygulama; platform dışı oynatma, duraklayıp devam etme, sesi ön izleme yeniliklerini getirdi. Mesajlaşma uygulaması, ek olarak bir de kullanıcıların daha büyük dosya gönderme özelliği (2GB) için test aşamasında.
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