Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve 'Perili Köşk' olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün değeri ise 449 milyon lira olarak belirlendi.