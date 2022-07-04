DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2552 ₺

EURO

17,5959 ₺

ALTIN

977,55 ₺

BİST

2.382,06 ₺

TIMETURK / TARİH / Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve 'Perili Köşk' olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla icra yoluyla satışa çıkartılacak. Köşkün değeri ise 449 milyon lira olarak belirlendi.

2 Gün Önce
2022-07-04 18:28:00
Perili Köşk 449 milyon liradan satışa çıkıyor

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı.

62c2e584470a9b1b7c435265

116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak. Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

62c2e58f470a9b1b7c435271

Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak.

62c2e58f470a9b1b7c435273

İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

62c2e58f470a9b1b7c435275

27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

62c2e58f470a9b1b7c43527f

62c2e58e470a9b1b7c435267

62c2e58e470a9b1b7c43526b

62c2e58f470a9b1b7c43527b

62c2e58f470a9b1b7c43527d

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş