Ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye ceza

Ankara'da acil vakaya müdahale etmek için yola çıkan sağlık ekibi, dakikalarca düğün konvoyunun yol vermesini bekledi. Ambulansa yol vermeyen 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

2 Temmuz'da akşam saatlerinde Esenboğa yolu üzerinde, acil vaka ihbarı alan 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansla vaka yerine gitmek üzere yola çıktı.

Protokol yoluna geldiklerinde düğün konvoyu ile karşılaşan sağlık ekibi, siren ve korna çalmalarına rağmen dakikalarca düğün konvoyunun kendilerine yol vermesini bekledi.

Ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" uyarınca idari para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Koca, sürücülere tepki göstermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere ilişkin görüntüleri paylaşmış, acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etmişti.

AA, DHA, TRTHaber