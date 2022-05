Kılıçdaroğlu: 'Yap-işlet-devret'le yapılanların tamamını kamulaştıracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'O yollar köprüler; kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, bunların tamamını kamulaştıracağım. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz.' dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen ve Gölyaka gişelerde partililerce karşılanan Kılıçdaroğlu'nun aracına, bir grup bisikletli öncülük etti.

Düzce Kamyon ve Tır Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kooperatif başkanı Orhan Yılmaz ve üyelerle kahvaltı yaptı.

Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, kamyon şoförlerinin sorunlarını TBMM kürsüsünde dile getireceğini belirterek, sorunların çözümü için bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, kamyon şoförünün haklarının korunması için yapılması gerekenlere değinerek, şöyle devam etti:

"Kamyon plakalarının sınırlanması lazım. Bu konudaki birliklerle oturulup konuşulması lazım. Dolayısıyla her parası olan gidip kamyon alıp 'Ben bu işe giriyorum.' dememesi lazım. Bu meslek, önemli bir meslektir. Bakın siz bir hafta 'Ben kontağı kapatıyorum, hiçbir yere gitmeyeceğim.' derseniz Türkiye'de hayat durur. İşiniz bu kadar önemli. İşiniz bu kadar önemliyse bundan çok güçlü olduğunuz da çıkıyor. O zaman yapılması gerekenler; taleplerinizi her partiye, sadece bize değil, her partiye aktarın. Davet edin, gelsinler. Plaka sınırlaması olsun. O da sizin kıdem tazminatınız olur. Niye olmasın? Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Bu konuda özel bir kanuna ihtiyaç var mı? Özel bir kanuna ihtiyaç yok. Sadece karar alınacak."

Kılıçdaroğlu, kamyoncu esnafının talepleriyle ilgili CHP'nin düşüncelerini anlatarak, esnafın her alanda yanında olduklarını kaydetti.

Kamyoncu esnafının ödediği vergilerden bahseden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artı üstüne yoldan, köprüden geçerken ödediğiniz paralar. Ben onları da çok iyi biliyorum. Bütün kamyoncu esnafına söz veriyorum; o yollar, köprüler, büyük paralar falan filan, bunların tamamını düzelteceğiz. Böyle bir rezalet olmaz. Avro bazında ya da dolar bazında veriyorsun ihaleyi, kur garantisi veriyorsun. Devlet, Hazine garanti veriyor. 100 liraya yapılacak iş, 500 liraya yapılıyor. Maliyet kime çıkıyor? Size çıkıyor, bana çıkıyor, esnafa çıkıyor, herkese çıkıyor. Sonuçta bu parayı biz ödüyoruz, siz ödüyorsunuz. O yollar, köprüler; kamu özel iş birliği yap-işlet-devret, bunların tamamını kamulaştıracağım. Rahmetli Turgut Özal'ın yaptığı Boğaziçi Köprüsü'nden geçen ne ödüyorsa aynısını ödeyeceksiniz. Bunu sadece kamyon şoförleri için yapmıyorum, bunu Türkiye için yapıyorum."

Kılıçdaroğlu, "Bir avuç kişiye, 5 kişiye, dünyanın parasını veriyorsunuz. Hastane yapıyorsunuz, devlet kendisi hastane yapıyor 3 milyar liraya, kamu özel iş birliğiyle yaptırıyorlar 6 milyar liraya. Bu nasıl olur? Hangi akıl, hangi mantık? Demek ki birilerine para aktarmak istiyorlar, bunu yapıyorlar. Bunun da önüne geçeceğiz, hiç endişe etmeyin." diye konuştu.

- "Siyasette yeni bir anlayışı egemen kılacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 81 ili gezdiklerini, vatandaşın sofrasına oturduklarını, dertlerini dinlediklerini dile getirerek, siyasette yeni bir anlayışı egemen kılmaya çalıştıklarını, bu konuda da başarılı olacaklarına inandıklarını vurguladı.

Döviz kurundaki dalgalanmalara değinen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de fiyat istikrarından sorumlu kurum Merkez Bankası. Peki Merkez Bankası ne yapıyor? 128 milyar dolar nereye gitti, arka kapıdan, kime satıldı? Bugün neden Merkez Bankasının rezervleri eksi? Dışarıdan para alıyoruz, cebimize koyuyoruz, 'Bizde para var.' diyoruz. İyi de o para benim param değil; Katar'ın parası, Suud'un parası. Bu parayla biz efendim, 'Kasamızda para var.' diyoruz. Eksi 47 milyar dolar, gerçek rakam, eksi. Yani dışarıdan aldığımız para 47 milyar dolar. O da yetmiyor. Aradan hala satıyoruz ama durduramıyoruz. Ciddi bir sorun. Bu sorun en çok fakiri fukarayı vurur. Ekonomide fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Fiyat istikrarını sağlamanın yolu da Merkez Bankasının talimatla değil, akılla, bilgiyle, birikimle karar alması lazım. Merkez Bankasının elini kolunu bağlarsanız ne yapsın adam? Şu anki başkanın da orada durmaması lazım, ayrılması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, liyakatin ortadan kaldırılmasının, devlette çürümeye yol açacağını söyleyerek, liyakatin işi ehline vermek olduğunu, ehline verilen işlerde sorun yaşanmayacağını anlattı.

Köprü geçişlerinin pahalı olduğunun belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kimse kusura bakmasın. Bu 5'li çeteyi devleti soymaktan alıkoyacağım, devleti soyamayacaklar. Devleti soyuyorlar, parayı siz ödüyorsunuz. Nereye kadar gidecek bu?" dedi.

Buluşmaya, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katıldı.

Daha sonra kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. .