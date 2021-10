9. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim’de başlıyor

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali, 23-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansının destekleri ve Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal evSahipliğinde düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali, sinema profesyonellerini de İstanbul'da ağırlayacak.

Açılışını Bosnalı yönetmen Danis Tanoviç'in “Not So Friendly Neighbourhood Affair” filmiyle yapacak olan festivale sayılı günler kaldı.

Konusuyla dikkatleri üzerine çeken film, Türkiye prömiyerini de festivalin açılış töreninin ardından yönetmen Danis Tanoviç'in katılımıyla yapacak.

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA “ALTIN YUNUS” İÇİN 10 FİLM YARIŞACAK

Reis Çelik'in başkanlık edeceği ve Çiğdem Vitrinel, Erdem Tepegöz, Vildan Atasever ve Gökhan Atılmış'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Emre Kayiş'in “Anadolu Leoparı”, Semih Kaplanoğlu'nun “Bağlılık Hasan”, Sinan Sertel'in “İçimdeki Kahraman”, Selman Nacar'ın “İki Şafak Arasında”, Cemil Ağacıkoğlu'nun “Kafes”, Erkan Tahhuşoğlu'nun “Koridor”, Muhammet Çakıral'ın “Lacivert Gece”, Ferit Karahan'ın “Okul Tıraşı”, Ahmet Toklu'nun “Pota” ve Aydın Orak'ın “Sabırsızlık Zamanı” isimli filmleri yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden “Pota” ve “Sabırsızlık Zamanı” Türkiye prömiyerlerini festivalde yaparken “Anadolu Leoparı”, “Bağlılık Hasan”, “İçimdeki Kahraman”, “İki Şafak Arasında”, “Kafes”, “Koridor”, “Lacivert Gece” ve “Okul Tıraşı” filmleri ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yönetmenlik kariyerinin başında olan isimleri desteklemek ve yönetmenlerin yeni filmlerinin önünü açmak amacıyla bu yıl ilk kez Akli Film'in katkılarıyla verilecek olan En İyi İlk Film Ödülü için ise “Anadolu Leoparı”, “İki Şafak Arasında” ve “Pota” yarışacak.

Ayrıca Film Yapımcıları Meslek Birliği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki bir filme verilecek “FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü”nü; Yapımcı ve Yönetmenler Cafer Özgül, Seyid Çolak ve Yiğit Nalçacı ile Film Yönetmenleri Derneği tarafından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerin yönetmenlerinden birine verilecek.

“FİLM-YÖN En İyi Yönetmen” ödülünün sahibini ise Yönetmenler Orçun Benli, Hüseyin Karabey ve Atalay Taşdiken'den oluşan jüri belirleyecek.

Anne Delseth, Kamyar Mohsenin, Hilal Baydarov, Svetla Tsotsorkova ve Yoshi Yatabe'den oluşan jüri karşısına çıkacak Uluslararası Uzun Metraj Yarışma filmleri arasında Juja Dobrachkous'un “Bebia, My Only Desire”, Susana Nobre'nin “Jack's Ride”, Isabel Lamberti'nin “Last Days Of Spring”, Shujun Wei'nin “Ripples Of Life”, Han Shuai'nin “Summer Blur”, Kiro Russo'nun “The Great Movement”, Ahmet Toklu'nun “Pota”, Chema Garcia Ibarra'nın “The Sacred Spirit”, Cristina Grosan'ın “Things Worth Weeping For”, Hajni Kis'in “Wild Roots” filmleri yer alıyor.

ULUSAL KISA KURMACA FİLM YARIŞMASI'NDA 10 FİLM BULUNUYOR

Eylem Kaftan, Mahdi Fleifel, ve Murat Uğurlu'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında Arda Ekşigil'in “Akıntı”, Nuri Cihan Özdoğan'ın “Aynı Gecenin Laciverti”, Recep Bozgöz'ün “Benden Korkmana Gerek Yok”, Belkıs Bayrak'ın “Cemile” Ramin Matin'in “Disonans”, Abdullah Şahin'in “Hemnefes”, Elif Eda Karagöz'ün “Jülide”, Merve Bozcu'nun “Plastik Rüya”, Adar Baran Değer'in “Soğuk”, Emir Külal Haznevi'nin “Yüksek İrtifa Ya Da Şeylerin Tuhaflığı” yarışacak.

Uluslararası Kısa Kurmaca Yarışma filmleri arasında ise Mehdi Fikri'nin “4AM”, Samir Karahoda'nın “Displaced”, Luo Runxiao'nın “Hair Tie, Egg and Homework Books”, Yuan Yuan'ın “Heading South”, Pom Bumsermvicha'nın “Lemongrassgirl”, Leonardo Martinelli'nin “Neon Phantom”, Linhan Zhang'in “The Last Ferry From Grass Island”, Teymur Hajiyev'in “Towards Evening” , Rakan Mayasi'nin “Trumpets In The Sky” ve Andreea Cristina Bortun'ın “When Night Meets Dawn” filmleri yer alıyor.

KISA BELGESEL YARIŞMA FİLMLERİ​​​​​​​

Armin Hadzic, Diana Ashimova ve Ensar Altay'dan oluşan jüri karşısına çıkacak Ulusal Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında Enis Manaz'ın “Abella'nın Yolculuğu”, Seyithan Kartal'ın “Çamur”, Mehmet Emre Gül'ün “Geride Kalan”, Mehmet Köprü'nün “Goca Yörüğün Tohumları”, Yunus Tuncer ile Nesli Özalp Tuncer'in “Hıdırellez: Mahalleye Bahar Geldi”, Nuray Kayacan Sünbül'ün “İçtima”, Zuhal Kaya'nın “Kişi ve Mekan”, Mehmet Akif Güler'in “Son Fotoğraf” filmleri yer alırken Uluslararası Kısa Belgesel Yarışma filmleri arasında da Ben Donateo'nın “Burnt. Land of Fire”, Anna Artemyeva'nın “Don't Hesitate to Come For a Visit, Mom”, José Magro'nın “My Dream”, Dorota Migas-“Raisa”, Luigjina Shkupa'nın “Sigurimi”, Maria Semenova'nın “The City Of Sun”, Fariz Ahmedov'ın “The Last One”, Gailė Garnelytė'nin “The Robot and The Butterfly” Katarzyna Warzecha'nın “We Have One Heart” ve Katarina Jazbec'in “You Can't Automate Me” filmleri bulunuyor.

PİTCHİNG PLATFORMU'NDA BU YIL 8 PROJE YARIŞIYOR

Bu yıl Georges Goldenstern, Kamila Morgisz ile Faruk Güven'den oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında yönetmen Mehmet Atan, Yunus Emre Özdemir ve yapımcı Ahmet Edebali'nin “Esma'dan Sonra”, yönetmen Hikmet Kerem Özcan ve yapımcı Öykü Canlı'nın “Hakkı”, yönetmen yapımcı Murat Pay'ın “Hayal Kuşu”, yönetmen Mustafa Kara ve yapımcı Olena Yershova Yıldız, Mustafa Kara'nın “Mevsimlerin Ardından”, yönetmen Doğuş Algün ve yapımcı Burak Kaplan'ın “Ölü Mevsim”, yönetmen Eyüp Boz ve yapımcı İffet Eren Danışman Boz'un “Orhan Usta”, yönetmen yapımcı Halit Eke'nin “Paryalar için Bel Kanto” ile yönetmen Kerem Kuşçu ve yapımcı Nermin Aytekin'in “Yaz Işığı” yer alıyor.

Work in Progress Platformu'nda Elma Tataragic, Aiste Račaitytė ve Serdar Can'dan oluşan jüri karşısına çıkacak projeler arasında ise yönetmen Orkun Göntem ve yapımcıTanay Abbasoğlu'nun “Arka Beşli”, yönetmen Orçun Köksal ve yapımcılar Alara Hamamcıoğlu, Arda Çiltepe, Sinan Kesova'nın “Bars”, yönetmen Bekir Bülbül ve yapımcı Halil Kardaş'ın “Bir Tutam Karanfil” yönetmen Ceren Şahan ve yapımcı Dilek İris'in “İç Bahçe”, yönetmen Ümran Safter ve yapımcı Suraj Sharma'nın “Kabahat” ile yönetmen Emre Konuk ve yapımcı Uğur Veli'nin “Tahta Kılıç” projeleri yarışıyor.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'ın Bosphorus Film Lab bünyesinde yer alacak projeler arasında; yönetmen Maryna Er Gorbach ve yapımcı Mehmet Bahadır Er, Sviatoslav Bulakovskyi'nin “Klondike” ile yönetmen Mesut Keklik ve yapımcı Burak Yavuz'un “Bölge” filmi yer alıyor.

BOSPHORUS FİLM LAB ETKİNLİKLERİYLE HEYECAN UYANDIRIYOR

Festivalin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab, etkinlikleriyle endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturacak. Yerli ve yabancı konukların İstanbul'da buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab'da dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

24-29 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı konukların İstanbul'da bir araya geleceği etkinliklerde sektöre dair önemli konular ele alınacak.

Bosphorus Film Lab Talks kapsamında 25 Ekim Pazartesi günü “Kar ve Ayı” filminin yönetmeni Selcen Ergun ile yapımcısı Nefes Polat'ın katılımıyla “İlk Uzun Metrajımı Nasıl Yaptım?” başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek. Akademi Beyoğlu Konferans Salonu'nda saat 15:30'da başlayacak olan etkinlikte yönetmen Selcen Ergun ile filmin yapımcısı Nefes Polat ilk filmin yapım sürecini ve deneyimlerini paylaşacak.

FESTİVAL BİLETLERİ “MOBİLET.COM” ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULDU

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler “www.bogazicifilmfestivali.com” internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

7 gün sürecek Boğaziçi Film Festivali'nde, film gösterimleri fiziki olarak Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması'nda gerçekleşecek.

Festival biletleri 13.00 ve 16.00 seansları için 10 TL, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 TL, kısa film gösterimleri ise 5 TL'den “mobilet.com” üzerinden satışa sunuldu.

Ayrıca biletler festival süresince Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sineması gişelerinden de alınabilecek.

