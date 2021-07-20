Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da koronavirüs ölümleri artıyor

Koronavirüs nedeniyle Irak'ta 59, Suudi Arabistan'da 14, Libya'da 10 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 bin 922 kişinin enfekte olduğu, 7 bin 613 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Toplam can kaybının 17 bin 951'e, vaka sayısının da 1 milyon 510 bin 517'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 372 bin 158 olduğu kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği, 1273 yeni vaka tespit edildiği, 1091 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 103, vaka sayısının da 512 bin 142 olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 493 bin 240'a ulaştığı kaydedildi.

LİBYA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 10 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1781 yeni vaka tespit edildiği, 423 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 309'a, vaka sayısının da 226 bin 701'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının ise 184 bin 476'ya ulaştığı aktarıldı

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