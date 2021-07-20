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Marmara'ya yağmur geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Marmara ve Ege'ye yarından itibaren yağmurun gelmesiyle sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ifade edildi.

1 Saat Önce
2021-07-20 16:49:42
Marmara'ya yağmur geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek

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NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Romanya üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın ilk olarak İstanbul'da hissedileceğini söyledi.

"İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak" bilgisini veren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz'in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum'da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz'deyse perşembe günü olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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