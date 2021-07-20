Marmara'ya yağmur geliyor: Sıcaklıklar 10 derece düşecek

Marmara ve Ege'ye yarından itibaren yağmurun gelmesiyle sıcaklıkların 10 derece birden düşeceği ifade edildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Romanya üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın ilk olarak İstanbul'da hissedileceğini söyledi.

"İstanbul'da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak" bilgisini veren Çalışkan, şöyle devam etti:

"Doğu Karadeniz'in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum'da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz'deyse perşembe günü olacak."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.