Browni şerbetli kurabiye nasıl yapılır? Browni kurabiye malzemeleri nelerdir? Banyolu kurabiye tarifi
Browni şerbetli kurabiye nasıl yapılır? Browni tadında ama daha kolay hazırlanan bir kurabiye tarifini sizler için derledik. Pişme süresinden bütün detaylarına kadar yazımızın içerisinde detayları bulabilirsiniz. Browni kurabiye malzemeleri nelerdir? Banyolu kurabiye tarifi...
2022-05-02 15:18:33
Browni tadında ama daha kolay hazırlanan bir kurabiye tarifini sizler için derledik. Pişme süresinden bütün detaylarına kadar yazımızın içerisinde detayları bulabilirsiniz. Browni kurabiye malzemeleri nelerdir? Banyolu kurabiye tarifi...
Browni şerbetli kurabiye nasıl yapılır?
Malzemelerin düzgün karışmasına ve birleşmesine özen gösterdiğinizde, tam kıvamında bir kurabiye elde edersiniz. Fakat karıştırırken elinizin ısısıyla yağın yapısını bozmayıp, bir kaşıkla toparlamanız gerekir.
Malzemeler
-
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
-
1 çay bardağı sıvı yağ
-
1 adet yumurta
-
1 su bardağı pudra şekeri
-
4 yemek kaşığı kakao
-
1 paket vanilya
-
2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
-
1 paket kabartma tozu
Şurubu için:
-
1 su bardağı toz şeker
-
1 su bardağı su
Öncelikle derin bir kap içerisine bütün şerbet haricindeki bütün malzemeleri ilave edip yoğurun. Homojen kıvam aldıktan sonra ceviz büyüklüğünde bezeler yapıp tepsiye yerleştirin.
180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin.
Farklı bir kap içerisinde şeker ve suyu iyice karıştırın ve şekerin erimesini sağlayın.
Fırından çıkan kurabiyelerin ilk sıcağı çıktıktan sonra, şerbete batırın ve kenara alın.
Dilerseniz hemen hindistan cevizine bulayabilirsiniz.
Soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun...
YORUMLAR (0)