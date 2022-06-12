Sivrisineğe kesin çözüm nedir? Sinek gelmemesi için ne yapmalı? Evde doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

Sivrisineğe kesin çözüm nedir? Yaz mevsiminin en kötü yanı sineklerin rahatsızlık vermesi olabilir. Kimyasal sinek kovucular yerine evinizdeki malzemelerle bu sorunu çözebilir, alacağınız birkaç önlemle de sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Peki ama sinek gelmemesi için ne yapmalı? Evde doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? İşte sivrisinekleri uzaklaştırma yöntemleri...

Yaz mevsiminin en kötü yanı sineklerin rahatsızlık vermesi olabilir. Kimyasal sinek kovucular yerine evinizdeki malzemelerle bu sorunu çözebilir, alacağınız birkaç önlemle de sivrisineklerden kurtulabilirsiniz. Peki ama sinek gelmemesi için ne yapmalı? Evde doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır? İşte sivrisinekleri uzaklaştırma yöntemleri...

Gece sivrisineğe kesin çözüm nedir?

Sivrisineğin sevmediği kokular olan nane ve karanfil, sorununuzu çözecektir.

Başucunuza; bir ince dilim limonun üzerine 5-6 adet karanfil batırarak koyun. Sivrisinekler yanınıza yaklaşmayacaktır.

Sivrisinekler hangi kokulardan kaçar?

Sivrisinekler doğaları gereği; Lavanta, portakal, limon, ada çayı, kadife çiçeği, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, sarımsak, soğan, sirke, biberiye gibi keskin kokulara yaklaşamazlar.

Sinek gelmemesi için ne yapmalı?

- Açık renk giysiler giyin.

- C ve B vitamini tüketiminizi artırın.

- Fesleğen, reyhan ve karanfil gibi yeşillikleri evinizde bulundurun.

- Sıklıkla duş alın.

- Evinizde limon, nane, soğan ve sarımsak gibi besinleri birkaç saat açıkta tutun, eve kokusunun yayılmasını sağlayın.

Evde doğal sivrisinek kovucu nasıl yapılır?

Doğal malzemeleri kullanarak sivrisinek kovucunuzu kendiniz yapabilirsiniz.

1 su bardağı çok sıcak olmayan suyun içerisine 1 tatlı kaşığı lavanta yağı ve 1 tatlı kaşığı vanilya yağı koyun.

Her sıkmadan önce karıştırın ve şişenin ağzının iyice kapatın. Lavanta yağı uçucu bir yağ olduğu için, ağzı açık kalan şişenin içerisinde kokusu gider.