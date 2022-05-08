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TIMETURK / SAĞLIK / D vitamini vücutta ne işe yarar? D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir?

D vitamini vücutta ne işe yarar? D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir?

D vitamini vücutta ne işe yarar? Vitaminlerin vücutta eksikliği gibi fazlalığı da birçok sorunu beraberinde getirebilir. Dolayısıyla her besin türünden düzeyli tüketmek gerekir. Peki D vitamini hangi besinlerden alınır ve ne kadar alınmalıdır? D vitamini içeren besinler fazla tüketildiğinde vücuda ne gibi bir zararı olur? D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir? İşte merak edilen D vitamini hakkındaki bütün soruların yanıtları...

2 Gün Önce
2022-05-08 13:20:29
D vitamini vücutta ne işe yarar? D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir?

Vitaminlerin vücutta eksikliği gibi fazlalığı da birçok sorunu beraberinde getirebilir. Dolayısıyla her besin türünden düzeyli tüketmek gerekir. Peki D vitamini hangi besinlerden alınır ve ne kadar alınmalıdır? D vitamini içeren besinler fazla tüketildiğinde vücuda ne gibi bir zararı olur? D vitamini kaynakları nelerdir? D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir? İşte merak edilen D vitamini hakkındaki bütün soruların yanıtları...

D vitamini nedir?

D vitamini, kalsiferol olarak da bilinir. Yağda çözünebilen vitaminlerden biridir. Kalsiyum ve fosforun sindirim yollarında kullanımı ve emilimi ile özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir.

D vitamini vücutta ne yapar?

D vitamini özellikle bağırsak dokularındaki epitel hücrelerde kalsiyum emilimine yardım eden, kalsiyum-bağlayıcı proteinlerin oluşumunu artırır. Vücuda besinler yoluyla Provitamin-D şeklinde alınır. Güneş ışınlarının etkisiyle deride D vitaminine dönüşür. Bu vitamin, kalsiyum ve fosforun bağırsakta emilimi ve vücutta kullanımı için gereklidir. Kuvvetli kemik ve dişler, bu vitaminin kalsiyumu buralara yerleştirmesiyle olur.

- Kas zayıflığına karşı vücudu korur,

- Kalp atışının düzenlenmesinde etkilidir,

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir,

- Tiroit fonksiyonları ve normal kan pıhtılaşması için gereklidir.

- Sindirim sisteminden kalsiyum emilimini artırır ve kemiklerde kalsiyum birikimine yardım eder.

- Kalsiyum emilimini ve kalsiyumun aktif taşınmasını hızlandırarak artırır.

D vitamini kaynakları nelerdir?

D vitamini; karaciğer, balık, balık yağı, yumurta, tereyağı, peynir, mantar ve sütten vücuda alınabilir.

D vitamini günlük ne kadar tüketilmelidir?

Yapılan araştırmalara göre D vitamini tüketimi;

0-30 yaş arası için 200 IU,

31-50 yaş arası için 300 IU,

51-70 yaş arası için 400 IU

71 yaş ve üzeri için 600 IU'dur.

D vitamini eksikliği ne yapar?

D vitamini eksikliğinde; az miktar da kalsiyum ve fosfor alınmasına bağlı olarak kemiklerde yumuşamaya ve kemik ve diş yapısında bozulmalara neden olur.

Aynı şekilde D vitamininin fala tüketilmesinde de vücutta farklı semptomlar görülebilir. D vitamini fazlalığı, bulantı ve kusma yapar, böbreklere zarar verebilir.

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