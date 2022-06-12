Ünlü oyuncuya taksiciden kısa mesafe dayağı!

Ünlü Oyuncu Hakan Yufkacıgil taksiciyle kısa mesafe yüzünden tartışmaya girince dayak yedi. Taksici yakışıklı oyuncunun şikâyetçi olacağını duyunca Yufkacıgil'i darp etti. Oyuncunun burnu kırıldı, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştu.

Cesur Yürek, Kızlarım İçin gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Hakan Yufkacıgil taksiciden dayak yedi. Geçtiğimiz aylarda Beşiktaş'ta bir taksiye binen Yufkacıgil'e taksici kısa mesafe gideceği için sert çıktı.

İddiaya göre taksi şoförü kısa mesafe olduğu için ünlü oyuncuyu araçtan indirmek istedi. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hakan Yufkacıgil ise taksiciyi polise şikayet edeceğini söyledi. Yufkacıgil, taksiden inince plakanın fotoğrafını çekmek istedi ve bunun üzerine şoförle tartışmaya başladı.

İkili arasında arbede yaşandı. Aldığı darbelerin etkisiyle kendisinden geçen oyuncu hastaneye kaldırıldı. Yufkacıgil'in burnu kırıldı, el bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştu.

TAKSİCİ KENDİNİ SAVUNDU

Oyuncu, yaşananların ardından kendisini darp eden taksi şoföründen şikayetçi oldu.

Taksi şoförü ise iddiaları yalanlayarak oyuncunun sarhoş olduğunu söyledi ve "Aşırı alkollü olduğu için tutup aracın önünden çekilmesini söyledim. Bana sinkaflı küfürler etti. Diğer araç sürücülerine de küfür etmeye başladı. Aracıma zarar verdi, beni yaraladı" dedi. .