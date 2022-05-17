DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bahçeli'den ''Kaftancıoğlu'' açıklaması: Türk yargısı hükmünü vermiş, konu kapanmıştır
Tahran'da tüm okullar ve kurumlar tatil
Altın yükselmeye devam eder mi? Altın neden yükseliyor? Gram altın yükselişe devam eder mi? Altın düşer mi, çıkar mı?
Ahmet Hakan: Atatürk Havalimanı'na neden ''kutsal mekan'' muamelesi yapılıyor?
Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması
Üç Kuruş 26.bölüm full izle | Show Tv Üç kuruş yeni bölüm (26.bölüm) tek parça izle | Üç Kuruş youtubeda izle son bölüm
19 Mayıs'ta kargolar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe kargolar tatil mi? 19 Mayıs kargolar açık mı kapalı mı?
Meksika'da kayıp kişilerin sayısı 100 bini aştı
Trafik sigortasına zam mı geldi? Trafik sigortası Haziran'da zamlanacak mı? Zorunlu trafik sigortası primleri arttı mı?
Nane yağı ne işe yarar nasıl kullanılır? Nane yağı nereye sürülür? Nane yağının faydaları ve zararları nelerdir?
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak?
Ukrayna: Rus ordusu doğudaki mevzilerini güçlendiriyor
Kadıköy Belediyesi hangi partili CHP'li mi AK Partili mi? Kadıköy Belediyesi hangi partide? Kadıköy Belediye Başkanı kimdir?
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 17 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller listesi | Hangi illerde evde bakım ücreti verildi?
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kim? Kadıköy Belediye kimde, hangi partide? Şerdil Dara Odabaş nereli?

TIMETURK / YAŞAM / 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak?

19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak?

19 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatiller sıklıkla araştırılıyor. Bu araştırmalar son günlerde çoğaldı. 19 Mayıs Perşembe günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-05-17 09:12:16
19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak?

Resmi tatiller sıklıkla araştırılıyor. Bu araştırmalar son günlerde çoğaldı. 19 Mayıs Perşembe günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 19 Mayıs tatili ne zaman başlıyor? 20 Mayıs tatile dahil edilecek mi? 19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak? İşte detaylar...

19 Mayıs resmi tatil mi?

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 19 Mayıs günü okul ve iş yerleri tatil olacak.

20 Mayıs tatile dahil edilecek mi?

Hafta ortasına denk gelen 19 Mayıs, vatandaşlar tarafından hafta sonu ile birleştirilmek isteniyor. Fakat 20 Nisan Cuma günü tatili için, ilgili makamlardan açıklama gelmedi.

19 Mayıs tatili 4 gün mü olacak?

19 Mayıs Perşembe günü tatil gününün hafta sonuna uzatılması bekleniyor. Fakat 20 Mayıs Cuma, 21 Mayıs Cumartesi günü için bir açıklama gelmedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş