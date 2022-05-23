Dr. Mehmet Bekir Şen Kimdir? Nerelidir?

Dr. Mehmet Bekir Şen Hatay’ın Antakya ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Hatay’ da tamamladı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesini yüksek onur derecesiyle bitirdi. Üniversiteyi bitirdikten sonra ilk girdiği TUS sınavında yüksek puan alarak İstanbul’da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığını kazandı.

İhtisası süresince ve ihtisası sonrasında yurtiçi kongre ve eğitimler haricinde İngiltere ve Amerika'da özellikle Genital Estetik ve Kozmetik Jinekoloji alanında, alanında uzman doktorlarla birlikte çalışarak yeni güncel teknikler ile deneyimini arttırdı.

Yine İhtisas sonrasında bilgisini ve kültürünü arttırmak amacıyla İngiltere'de King's Collage of London, The Fetal Medicine Centre Perinatoloji Departmanında Prof. Nicolaides ile birlikte çalıştı.

Yurt dışı çalışmalarından sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'da kendi özel kliniğini kurdu. Özellikle Kozmetik Jinekoloji ve Genital Estetik ( Vajina daraltma , Labioplasti, vs) , gebelik sonlandırma, kızlık zarı dikimi, Genital Siğil , HPV , Kadın sağlığı ve Hastalıkları alanlarında değerli hastalarına hizmet vermektedir.

Aynı zamanda 2022 Ocak ayı itibariyle TV8'de “sekizde sağlık” programında hafta içi her sabah sunucu olarak konuklarını ağırlamaya başlayan Dr. Mehmet Bekir Şen, sağlık turizmine yaptığı yatırımlar ve işlerle de ülkemize bu alanda değer katmaktadır. .