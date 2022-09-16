Çökertme kebabı eti nasıl olmalı? Çökertme kebabı salça sosu ve yoğurdu | Orijinal çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı eti nasıl olmalı? Çökertme kebabı, aşamalı bir yemektir. Aşama aşama ilerledikten sonra son etapta yemek üst üste birleştirilir. Peki Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabını kızartmak için, domates sosu için, yoğurt sosu için hangi malzemeler gerekli? Çökertme kebabının eti nasıl olmalı? Çökertme kebabının yanına ne olur? İşte Orijinal çökertme kebabı tarifi.

Çökertme kebabı, aşamalı bir yemektir. Aşama aşama ilerledikten sonra son etapta yemek üst üste birleştirilir. Peki Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabını kızartmak için, domates sosu için, yoğurt sosu için hangi malzemeler gerekli? Çökertme kebabının eti nasıl olmalı? Çökertme kebabının yanına ne olur? İşte Orijinal çökertme kebabı tarifi.

Çökertme Kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

600- 700 gr parça dana antrikot ya da bonfile (tercihen karıştırabilirsiniz.)

4 adet orta boy patates

Çökertme kebabını kızartmak için;

sıvı yağ

Çökertme kebabı domates sosu için;

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ

2 – 3 adet domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

tuz, karabiber

1 tatlı kaşığı toz şeker

Çökertme kebabı yoğurt sosu için;

1 kase yoğurt

4-5 adet sarımsak

tuz

Orijinal çökertme kebabı tarifi

Ön hazırlık olarak kenarda patatesleri kibrit çöpü boyutunda keserek soğuk suda bekletin. Dilerseniz eti bir gece öncesinden marine edebilirsiniz. Sütlü,soğanlı, sirkeli ya da yoğurtlu farklı marinasyon çeşitlerini kullanabilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış bir durum bu işlem öncesinde bu tarifte biz sadece tuz, karabiber ve zeytinyağı kullandık.

Çökertme kebabında ilk olarak sosu yapın. Sosu için sos tavasına yağı, üzerine de domates salçasını alıp kavurun. Çok geçmeden domatesleri içerisine ilave edin. Dilerseniz domates kullanmayabilirsiniz. Domatesler bir taşım fokurdayıp kendinden geçtikten sonra üzerine tuz şeker karabiberi ilave edip karıştırın. Eğer yeterli kıvamda değilse üzerine 3-4 yemek kaşığı kadar su ilave edebilirsiniz.

Sos bittikten sonra; Patatesleri süzdüp kuruladıktan sonra ıslak olmadığına emin olarak, bir iki parmak derinlikteki sıvı yağ içerisinde kızartın.

Etlerin pişirilme aşamasında; etlerin önünü arkasına tuzlayıp karabiberledikten sonra, bir yemek kaşığı kadar yağda kızartın.

Birleştirme aşamasına geldiğinizde tabana kızartılmış patatesleri yerleştirin. Daha sonra üzerine sarımsaklı yoğurt, üzerine salça sos ve kızartılmış olan etleri yerleştirin. Son olarak sosu gezdirin ve servis edin.

Çökertme kebabının eti nasıl olmalı?

Et seçimini yaparken antrikot veya bonfile kullanabilirsiniz bu tarifte dana antrikot ile yaptık dilerseniz karışık çeşitli etlerle de yapabilirsiniz.

Çökertme kebabının yanına ne olur?

Tek başına da tüketilebilecek çökertme kebabının yanına çorba ya da pilav, makarna gibi çeşitler ekleyebilirsiniz.