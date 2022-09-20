2022 (Bursluluk sınavı) İOKBS burs sonuçları sorgula | 2022-2023 İOKBS bursu yattı mı? | Burs kazananlara ilk taksit ödeme ne zaman yapılacak? 21 Nisan 2022 -13 Mayıs 2022 tarihleri arasında sınav başvurularını yapan yüz binlerce aday 4 Eylül 2022 Pazar Günü burs kazanabilmek için İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler İOKBS burslarının ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. İşte İOKBS bursluluk sınav sonuçları ve burs ücretlerine dair detaylar...

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında okuyan yüz binlerce öğrenci burs kazanabilmek için 2022 İOKBS bursluluk sınavına katıldı. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında çocuklarının eğitimini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirebilmek için girilen sınava bu sene ilgi oldukça fazlyadı. 2022 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ise 23 Eylül'de MEB tarafından ilan edilecek.

2022 (Bursluluk sınavı) İOKBS burs sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde 23 Eylül'de sabahın erken saatlerinde İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar sonuçlarını öğrenmek içim MEB'in resmi internet sitesini ziyaret edebilir. İOKBS bursluluk sınavını kazanan öğrenciler alacakları burs miktarı ile eğitm öğretim hayatlarında ekonomik açıdan devlet tarafından desteklenecektir.

2022-2023 İOKBS bursu yattı mı?

4 Eylül 2022 Pazar günü yapılan İOKBS bursluluk sınavına öğrencilerin ilgisi oldukça fazlaydı. Saat 10.00'da başlayan sınavda adaylara toplam 100 sorunun soruldu ve 120 dakika süre verildi. Bu süre zarfında elinden geleni yapan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. İOKBS 2022-2023 bursluluk sınavı sonuçları 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla burs almaya hak kazananlar belli olacak ve burs ödemeleri yakın zamanda yapılacaktır.

İOKBS burs kazananlara ilk taksit ödeme ne zaman yapılacak?

İOKBS bursluluk sınavını kazanarak burs almaya hak kazananlara ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir tarih verilmedi. Burs ücreti en geç her ayın 25'inde yatırılır. İlerleyen günlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacaktır. Burs almaya hak akzananlara bursları en yakın zamanda ödenecektir.

2022-2023 İOKBS bursu ne kadar?

İOKBS sınavından yüksek puan alan öğrencilere ayda 1 kez 663.87 TL yatırılır.

İOKBS başvuru şartları nelerdir?

-Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

-Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

-İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

-Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Başvurunun geçersiz sayılacağı durumlar nelerdir?

-Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

-Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

-Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

-Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse, başvurusu geçersiz sayılır.