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TIMETURK / KADIN & AİLE / Kaygana malzemeleri ve yapımı | Kaygana nasıl yapılır, içinde neler var? Karadeniz kaygana tarifi nasıl yapılır?

Kaygana malzemeleri ve yapımı | Kaygana nasıl yapılır, içinde neler var? Karadeniz kaygana tarifi nasıl yapılır?

Kaygana malzemeleri ve yapımı | Pratik ve lezzetli oluşu nedeniyle kaygana çok seviliyor. Yumuşak dokusu sayesinde de herkesin yiyebileceği bir tarif oluyor. Peki ama Kaygana nasıl yapılır, içinde neler var? Karadeniz kaygana tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar.

15 Saat Önce
2022-09-15 10:30:46
Kaygana malzemeleri ve yapımı | Kaygana nasıl yapılır, içinde neler var? Karadeniz kaygana tarifi nasıl yapılır?

Pratik ve lezzetli oluşu nedeniyle kaygana çok seviliyor. Yumuşak dokusu sayesinde de herkesin yiyebileceği bir tarif oluyor. Peki ama Kaygana nasıl yapılır, içinde neler var? Karadeniz kaygana tarifi nasıl yapılır? İşte detaylar.

Kaygana malzemeleri

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1/3 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1/3 demet dereotu (ince kıyılmış)
  • 3 dal taze soğan (ince kıyılmış)
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek İçin:

  • sıvıyağ

Kaygana yapımı

Derin bir kasede yumurtaları çırpın ve üzerine, un süt, tuzu ilave ederek karıştırın. İçerisine doğranmış olan maydanoz taze soğan dereotunu ekleyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın.

Yapışmaz tabanlı bir krep tavasında bir yemek kaşığı sıvı yağ ile hamuru dökerek kızartın. Altlı üstlü çevirerek iyice pişirin. Renk aldırarak pişirdiğiniz kayganaları her seferinde birer yemek kaşığı sıvı yağ ilave etmeyi unutmayın.

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