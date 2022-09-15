Gerçek süt reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında süt reçeli tarifi | Süt reçelinin kıvam alması için ne yapılmalı?

Gerçek süt reçeli nasıl yapılır? Süt reçelinin püf noktalarını sizler için derledik. Oldukça basit olan bu tarifi, yapması zor gibi görünüyor. Bu tarifi uygulayarak, kolayca, dilediğiniz süt reçelini yapmış olacaksınız. Süt reçelinin kıvam alması için ne yapılmalı? İşte tam kıvamında süt reçeli tarifi.

Süt reçelinin püf noktalarını sizler için derledik. Oldukça basit olan bu tarifi, yapması zor gibi görünüyor. Bu tarifi uygulayarak, kolayca, dilediğiniz süt reçelini yapmış olacaksınız. Süt reçelinin kıvam alması için ne yapılmalı? İşte tam kıvamında süt reçeli tarifi.

Gerçek süt reçeli nasıl yapılır?

Süt reçeli son dönemlerin popüler tariflerinden oldu. Pastöreize süt yerine, çevrenizde bulunan süt satıcılarından alacağınız sütle, daha lezzetli bir tarif elde edeceksiniz.

Süt reçeli malzemeleri

1 lt süt (tam yağlı

1 su bardağı toz şeker

bir çay kaşığı kabartma tozu (silme)

Derince bir tencerenin içerisine şeker ve sütü alarak karıştırın. Sütün dibini tutmaması için ara ara karıştırarak kaynatın.

Süt kaynadıktan sonra içerisine karbonatını ilave edin fakat bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; tencerenin büyük olması gerekir. Karbonat eklediğinizde süt kabarır ve taşma ihtimali vardır. Dolayısıyla tencereyi büyük tutmak gerekir.

Daha sonra sütü kaynatarak çektirin. Rengi değiştikten ve kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp kavanozlara boşaltın.

Süt reçelinin kıvam alması için ne yapılmalı?

Süt reçelinin kıvam alması için karbonat ya da kabartma tozu kullanmanız gerekir. Yoğunlaşmasını bu şekilde sağlarsınız fakat en önemlisi uzun uzun ağır ateşte kaynamasını sağlamaktır. Bu sayede suyu buharlaşacak ve geriye sadece reçeli kalacak.