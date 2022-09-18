Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir? Tam ölçülü kıbrıs tatlısı tarifi | Kıbrıs tatlısının şerbeti sıcak mı dökülür?

Gerçek bir Kıbrıs tatlısı yapmaya hazır mısınız! 'Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?' sizler için derledik. Orijinal Kıbrıs tatlısı tarifini tam ölçülü bir şekilde anlattık. Kıbrıs tatlısı keki, muhallebisi, şerbeti ve kıbrıs tatlısının püf noktalarını ince ince anlattık. Kıbrıs tatlısının şerbeti sıcak mı dökülür? Tüm incelikleriyle tam ölçülü kıbrıs tatlısı tarifi...

Gerçek bir Kıbrıs tatlısı yapmaya hazır mısınız! "Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?" sizler için derledik. Orijinal Kıbrıs tatlısı tarifini tam ölçülü bir şekilde anlattık. Kıbrıs tatlısı keki, muhallebisi, şerbeti ve kıbrıs tatlısının püf noktalarını ince ince anlattık. Kıbrıs tatlısının şerbeti sıcak mı dökülür? Tüm incelikleriyle tam ölçülü kıbrıs tatlısı tarifi...

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır malzemeleri nelerdir?

Tam ölçülü Kıbrıs tatlısı tarifini sizler için derledik. Aşağıdaki aşamaları tek tek uyguladığınızda hamur olmayan kıvamında bir tatlı elde edeceksiniz

Kekin malzemeleri

3 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı galeta unu

1 su bardağı kırılmış ceviz

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

Krema malzemeleri

1 litre süt

1 su bardağı nişasta

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

Şerbet malzemeleri

2 su bardağı su

1,5 su bardağı şeker

3-4 damla limon suyu

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı aşama aşama yapılan bir tatlıdır. Öncelikle şerbeti yapıp soğutmalısınız.

Derin bir tencereye suyu ve şekeri alıp iyice karıştırın ve kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika kaynatın. Son olarak üzerine 1-2 damla limon sıkıp ocaktan alın, vanilyayı karıştırın. Şerbeti soğuması için kenara alın.

Keki için; yumurtaları ve şekeri iyice çırpın sırasıyla diğer malzemeleri ekleyip karıştırın yağlanmış bir tepsiye mümkünse dikdörtgen bir borcama koyun 160 derecelik fırında 30 dakika pişirin fırından çıkar çıktıktan sonra ilk sıcağı çıkınca soğuk şerbeti üzerine dökün ve soğuması için bekletin.

Kremasını yapmak için krem şanti haricindeki bütün malzemeleri tencereye alıp muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatıp soğuması için üzerini streç filmle kapatıp bekletin. Soğuyan kremanın üzerine toz şantiyi ekleyerek karıştırın. Karışımla kıvamı daha yumuşayacaktır.

Şerbetli kekin üzerine muhallebiyi sürüp bolca Hindistan cevizi serpin. 2-3 saat dinlendirin servis edin.

Afiyet olsun...

Kıbrıs tatlısının püf noktaları nelerdir?

Kıbrıs tatlısının en önemli noktaları;

Kek malzemelerinin oda ısısında olması

Şerbetin soğuk olması,

Kekin fırından çıktıktan sonra ilk sıcağını atıp, soğuk şerbetle buluşması,

Şerbetli kekin tamamen soğuduktan sonra üzerine muhallebinin sürülmesi,

Dolapta 2-3 saat tatının bütünleşmesi için bekletilmesi

şeklinde sıralanabilir.

Kıbrıs tatlısının şerbeti sıcak mı dökülür?

Kıbrıs tatlısının şerbeti soğuk keki sıcak olmalı fakat kekinde dikkat edilmesi gereken nokta fırından çıktıktan sonra 1-2 dakika ilk sıcağına atması gerekir