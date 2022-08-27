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Kapkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çikolatalı kapkek (cupcake) tarifi

Kapkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Klasik bir tarifle harika kapkek yapmaya ne dersiniz? Kapkek tarifi sıklıkla araştırılıyor. Korkularak bakılsa da klasik bir kek ve klasik, sert bir muhallebiden oluşan mini bir tatlı kendisi. Peki kapkek kreması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Kapkek kaç derecelik fırında pişer? İşte çikolatalı kapkek (cupcake) tarifi!

8 Saat Önce
2022-08-27 20:51:20
Kapkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çikolatalı kapkek (cupcake) tarifi

Klasik bir tarifle harika kapkek yapmaya ne dersiniz? Kapkek tarifi sıklıkla araştırılıyor. Korkularak bakılsa da klasik bir kek ve klasik, sert bir muhallebiden oluşan mini bir tatlı kendisi. Peki kapkek kreması nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Kapkek kaç derecelik fırında pişer? İşte çikolatalı kapkek (cupcake) tarifi!

Kapkek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Birbirinden lezzetli ve renkli kapkekleri siz de evinizde yapabilirsiniz!

Kapkek kekinin malzemeleri

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Kapkek kremasının malzemeleri

  • 3 su bardağı süt
  • 1,5 çay bardağı şeker
  • 3 yemek kaşığı nişasta
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • soğuduktan sonra 1 paket toz şanti

Çikolatalı kapkek (cupcake) tarifi

Kapkek kekini yapmak için; 2 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı derin bir kaseye alıp, üzerine toz şeker ekleyerek çırpın. Daha sonra yine oda sıcaklığındaki sıvı yağ ve sütü ilave edip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Son olarak kakao, vanilya, kabartma tozu ve un ilave edin. 190-200 derecelik önceden ısıtılmış fırında kabarana kadar pişirin.

Kremasını yapmak için; sütü tencereye alıp üzerine şeker, nişasta ve unu ilave ederek topaklanma kalmayacak şekilde tel çırpıcı ile çırpın. Kaynadıktan sonra ocaktan indirip vanilya ve tereyağını ilave edin. Bir kaseye alıp üzerine streç kapatarak dolapta soğuması için 1-2 saat bekletin. Soğuduktan sonra üzerine toz krem şantiyi ekleyip çırpın.

Kremayı sıkma torbasına alın. Dilerseniz kaşıkla da şekillendirebilirsiniz. Soğumuş olan keklerin üzerine, kremayı sıkın. Keklerin içini oyarak içerisine çikolata ya da hazırlamış olduğunuz kremadan da ilave edebilirsiniz.

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