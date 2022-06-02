Sina isminin anlamı nedir? Sina ismi kız mı erkek mi? Sina Kur'anda geçiyor mu?

Sina isminin anlamı nedir? Merak edilen ve son dönemde popülerleşmiş Sina isminin detaylarını sizler için derledik. Sina ismi kız bebeğe mi erkek bebeğe mi verilir? Sina Kur'anda geçiyor mu? İşte detaylar...

Merak edilen ve son dönemde popülerleşmiş Sina isminin detaylarını sizler için derledik. Sina ismi kız bebeğe mi erkek bebeğe mi verilir? Sina Kur'anda geçiyor mu? İşte detaylar...

Sina isminin anlamı nedir?

İsrailoğulları'na peygamber olarak gönderilen Hz. Musa'ya 10 emrin indiği dağın adı Sina'dır.

Sina ismi kız mı erkek mi?

Sina ismine sahip olan kişilerin hisleri kuvvetlidir ve sıcakkanlı kişilerdir. Sina ismi erkek çocuklar için kullanılmakta ve mavi renge sahiptir.

Sina Kur'anda geçiyor mu?

Bebeğine Sina ismini koymak isteyen ve Kur'anda geçip geçmediğini kontrol eden birçok ebeveyn var. Sina ismi Kur'anda geçmemektedir.

Fakat Sina isminin konmasında herhangi bir sıkıntı yoktur.