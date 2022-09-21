2023 asgari ücret | 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023 asgari ücret 7500 TL olur mu? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı 2023 yılında maaşlarına yapılacak zam oranında. Bu sene ilk defa Temmuz ayında da maaşlarına zam alan asgari ücretliler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor. Ekonomi kulislerinde asgari ücretin 2023 yılında 7500 lira olacağı konuşuluyor. Peki 2023 asgari ücret kaç lira olur?

2023 asgari ücret | 2023'te asgari ücret ne kadar olacak? Ocak 2023 asgari ücret 7500 TL olur mu? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı 2023 yılında maaşlarına yapılacak zam oranında. Bu sene ilk defa Temmuz ayında da maaşlarına zam alan asgari ücretliler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında maaşlarında ciddi bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor. Ekonomi kulislerinde asgari ücretin 2023 yılında 7500 lira olacağı konuşuluyor. Peki 2023 asgari ücret kaç lira olur?

Ülkemizde milyonlarca kişi asgari ücret ile maaş alıyor. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler ile hayat pahalılığı oldukça artmış durumda. Yaşanan bu hayat pahalılığından en çok da asgari ücretliler etkileniyor. Hükümet asgari ücretli vatandaşları koruyucu tedbirler almaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk defa Temmuz ayında da maaşlarına zam alan milyonlarca asgari ücretli vatandaş yıl sonunun yaklaşmasıyla 2023 asgari ücret oranını sabırsızlıkla bekliyor. 2023 asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna pek çok kişi yanıt arıyor.

2023 asgari ücret

Bilindiği üzere asgari ücret her yeni yılın başında yıllık enflasyon verilerinin ortaya çıkması ile belirleniyor. Ancak geçtiğimiz sene olağanüstü bir durum yaşanmış ve Temmuz ayında da asgari ücrete yüzde 30 oranında sam yapılmıştı. 2023'ün son aylarına doğru gidilirken asgari ücretli çalışanlar gelirlerine ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. İşte 2023 asgari ücret oranlarına dair tartışmalar ve değerlendirmeler...

2023'te asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2023 asgari ücret oranında tartışmalar başladı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre bir değerlendirme yapılırsa eğer 2023 asgari ücrete 2 bin TL oranında bir artış yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 70. 2023 asgari ücretin yıl başında 7500 TL civarında olması oldukça muhtemel görünüyor.

Ocak 2023 asgari ücret 7500 TL olur mu?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk ekranlarında 2023 asgari ücret ne kadar olur? sorusuna yanıt verdi. Kaya açıklamasında şunları belirtti “Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak."

Bilgin: Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret konusunda konuşan Bilgin şunları söyledi: "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım."

Asgari ücret net ne kadar?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi.

Temmuz'da asgari ücrete ne kadar zam geldi?

Asgari ücrete Temmuz ayında ilk defa artış yapıldı. Artışın oranı yüzde 30 oldu.

Asgari ücret nedir?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

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