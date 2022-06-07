ABD'den Kuzey Kore'ye tehdit!

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde Kuzey Kore'ye çok sert cevap vereceklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mevkidaşı Cho Hyun-dong ile bir araya gelerek bölgede yükselen tansiyon hakkında basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Kuzey Kore'yi istikrarsızlık ve provokasyona yönelik hareketlerine son vermeye ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı.Nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde Kuzey Kore'ye çok sert cevap vereceklerini vurgulayan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyinin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir." dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Asya seyahati Kuzey Kore'nin pazar günü 8 balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Uzmanlar, Kuzey Kore'nin nükleer bomba üretebilme kapasitesini kanıtlamak için 2017'deki denemesinin ardından yeni bir nükleer deneme yapabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün yaptığı açıklamada Punggye-ri nükleer test sahasındaki bir yolun tekrar açıldığını ve bunun yeni bir denemenin hazırlığı olduğunu öne sürmüştü.

17. KEZ DENEME

Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkatleri üzerine çekmişti.

Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi gerçekleştirdi. Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlattı.