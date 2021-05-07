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Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

2021 Ramazan ayı 13 Nisan’da başladı. “Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı ayın kaçında?” gibi sorular merak edilmeye başlandı.

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07.05.2021 01:40:05
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Nisan ayına denk geliyor. Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar “Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ayın kaçında?” gibi sorulara yanıt arıyor. İşte tüm bu soruların yanıtı haberimizde

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece sahura kalkıldı.

13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan