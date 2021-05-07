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İslam Memiş uyardı: Dikkat etmeyen enkaz altında kalacak

Yatırımlarını altına yöneltmeyen ve kripto parayı yatırım aracı olarak gören vatandaşlara ünlü analist İslam Memiş'ten ciddi bir uyarı geldi.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 01:35:00
İslam Memiş uyardı: Dikkat etmeyen enkaz altında kalacak

Bitcoin Yatırımcısını ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Yaşadığı büyük kayıpların ardından yatırımcısının Bitcoin'e tekrar güvenmesi imkansız hale geldi. Bu nedenle yatırımcılar güvenilir kaynaklar ararken en güvenilir liman her zaman olduğu gibi altın olmaya devam ediyor.

Altına yatırım yapan vatandaşsa yeni bir hüsran yaşamamak için uzman isimleri dikkatli bir şekilde takip ediyor ve tavsiyelerine uyuyor.

 

Yatırımını altına yöneltmeyen ve kripto paraları hala yatırım aracı olarak gören vatandaşlara ünlü analistten İslam Memiş'ten ciddi bir uyarı geldi. İslam Memiş yatırım aracı olaak kripto parayı görenlerin ciddi bir en kaz altında kalabileceğini ifade etti.

İslam Memiş “Gümüş gram fiyatı da dolardan destek aldı ve Mayıs ayına yükselişle girdi. Burada da yükselişlerin tekrar devam edeceğini tahmin ediyoruz. Mayıs ve Haziran riskli aylardır. Emtia fiyatları Mayıs ve Haziran aylarında ciddi fiyat artışlarını devam ettirebilir. Ancak Mayıs ve Haziran aylarının şöyle bir özelliği daha var.

Tam zamanını bilmesek de Kripto para piyasasında ciddi bir sert düşüşler yaşanabilir. Ciddi bir kaos ortamı yaşanabilir. Bu kaos ortamında ciddi enkazlar oluşabilir.

Bu enkaz altında kalan yatırımcıları ciddi riskler bekliyor. O yüzden kripto para piyasasında yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. En azından Mayıs ve Haziran ayını bekleyerek geçirmesi gerekiyor.” Şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Memiszade

Ne dediyse tam tersi çıkıyor malesef

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