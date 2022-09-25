Bağcılar’da uyuşturucu vahşeti! Annesinin kafasını kesip balkondan attı

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen bir kişi annesinin kafasını keserek balkondan aşağıya attı. Yaşanan dehşet kameralara yansıdı.

Bağcılar'da bir kişi annesinin kafasını keserek dairenin balkondan sokağa fırlattı. Yaşanan bu anlar sokak sakinleri tarafından kayda alındı. Katilin uyuşturucu kullandıktan sonra bu cinayeti işlediği öne sürülüyor.

Yaşadığı evi de yakan katil Ali S, kısmen yanan dairede beklemeye başladı. Bu sırada olayı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet'ten açıklama geldi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayete ilişkin yapılan açıklamada, "Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir" denildi.